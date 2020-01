Vocero de ACES Víctor Chanfreau: "La querella del Gobierno no nos asusta"

¿Qué pasó?

El vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios ( Aces), Víctor Chanfreau, se refirió a la querella impulsada por el Gobierno contra quienes impidieron la rendición de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), en las que la ACES fue incluida, acción legal en la que se invocó la Ley de Seguridad del Estado.

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, anunció la tarde de este miércoles que se han presentado 16 querellas contra de 34 personas "con nombre y apellido" debido a hechos relacionados con los delitos desórdenes públicos graves, agresión a Carabineros, barricadas, además de porte y lanzamiento de bombas molotov

¿Qué dijo Chanfreau?

A través de su cuenta de Twitter: “Cuando me tocó asumir la vocería tenía un objetivo, acabar con injusticias que vienen hace más de 40 años. Él es mi abuelo por el que se me ha insultado, detenido desaparecido y aún buscamos justicia. La querella del gobierno no nos asusta, #NoMasPSU no es violencia sino justicia”.

En la fotografía que acompaña al texto aparece Alfonso Chanfreau, abuelo de Víctor y detenido desaparecido en 1974.

Cuando me tocó asumir la vocería tenía un objetivo, acabar c/injusticias q viene hace +de 40 años. Él es mi abuelo por el q se me ha insultado, detenido desaparecido y aun buscamos justicia. La querella del gob. NO nos asusta, #NoMasPSU no es violencia sino justicia@AcesChile pic.twitter.com/J9j764q1fe — Victor Chanfreau (@vic_chanfreau) January 9, 2020

¿Qué dijo ACES?

ACES también se refirió a las acciones del Ejecutivo y expuso en Twitter: “El Gobierno dice que funar la PSU atenta contra derecho a la educación, les informamos que en Chile no existe el derecho a la educación y por esto hemos luchado hace más de 14 años. Seguiremos movilizados con o sin querella hasta alcanzar la dignidad y acabar con educación de mercado! #NoMasPSU”.