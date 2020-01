"Nadie sabe lo que va a pasar después": Estudiantes se enteran de suspensión de PSU de Historia

"Me quitaron un derecho". Las frases que deja una nueva fallida jornada de PSU

¿Qué pasó?

En la tarde de este martes el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh) informó que se suspendió a nivel nacional la Prueba de Selección Universitaria (PSU) de Historia Geografía y Ciencias Sociales, debido a una filtración de los contenidos.

La mayoría de los estudiantes que iban a rendir la prueba se enteraron de esta situación una vez que llegaron al local de rendición, e incluso tuvieron que esperar algunos minutos para obtener información oficial por parte del Demre.

"Nadie sabe lo que va a pasar después"

Uno de los postulantes que llegó hasta el Colegio Alexander Fleming manifestó que: "lo que más me da lata es que ya hemos tenido harto tiempo, se ha atrasado, y ahora seguir con el cuento y no poder salir es lo que más me da lata".

"No se cierra el ciclo y nadie sabe lo que va a pasar después", sostuvo.

"Lo tuvimos que ver en redes sociales"

Otro de los estudiantes relató que: "nosotros ya estábamos en la puerta del establecimiento y nos dijeron que no se iba a poder dar".

"Sé que la medida que se tomó en Lo Barnechea fue que pusieron un cartel en la puerta, porque varios amigos me mandaron la foto, pero acá solamente nos dijeron y lo tuvimos que ver en redes sociales", agregó.

"Considero que está bien"

También hay algunos que están de acuerdo con la suspensión de la PSU y que apoyan al movimiento que exige que se cambie el mecanismo de selección universitaria.

"La verdad yo quiero dar mi sincera opinión, considero que está bien, porque es una prueba estandarizada y la gente toma una ansiedad que no es necesaria", dijo una de las postulantes tras enterarse de la suspensión.

"Yo encuentro que es súper injusto, por parte del ministerio, hacer esta prueba en la situación que estamos en el país ahora", expresó.

"A uno le da impotencia"

Por su parte, otro de los estudiantes que llegó al establecimiento indicó que: "a mí, y yo creo que a todos los estudiantes, lo que les pasa es como una preocupación y una impotencia por la ineptitud de las personas de hacer su trabajo".

"Esto es algo estructural también, la educación en Chile no está en crisis de ayer, hoy, o desde el 18 de octubre; está en crisis desde hace 30 años", aseguró.

"A uno le da impotencia, porque no tiene nada claro, le genera ansiedad y angustia. Yo espero que todos los estudiantes que no han podido dar la prueba sigan luchando y que nos vaya bien", añadió.

"Siempre supieron que nunca se iba a poder tomar esta prueba"

Otros postulantes fueron críticos de las medidas tomadas por las autoridades para informar sobre la suspensión de la prueba.

Uno de los estudiantes afirmó que: "La notificación fue un poco abrupta, yo tuve que llegar al local para recién enterarme de la información, y cuando llegué ni siquiera se me pudo dar una respuesta concreta".

"Yo me pregunto, ¿qué pasa con alguien que tiene programado un viaje para ver a su familia en dos días más?, ellos se tienen que quedar acá y tienen que cancelar su viaje por malas decisiones del Demre", señaló.

Finalmente sentenció que: "ellos (el Demre) siempre supieron que nunca se iba a poder tomar esta prueba, que la prueba de raíz está mal, eso no lo tengo que decir yo, eso se sabe. Entonces, es una pena la ineptitud del Demre".

