PSU 2020: ACES realiza balance y anuncia que continuarán con las movilizaciones este martes

¿Qué pasará con los estudiantes que no pudieron rendir la PSU?

¿Qué pasó?

Tras la jornada de movilizaciones que se han llevado a cabo en el marco de la rendición de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) realizó un balance de las protestas y de los establecimientos afectados.

Además, anunció que durante la jornada de este martes se continuarán manifestando en las distintas sedes donde no se suspendió la PSU.

¿Qué dijo la ACES?

Víctor Chanfreau, vocero de la ACES, señaló que: "nos vamos a estar manifestando mañana, nos vamos a tomar las sedes donde se dé la PSU, nos vamos a estar manifestando tanto afuera como al adentro de las sedes, y no tememos miedo de las consecuencias porque tenemos claro que somos más y que es ahora o nunca que hay que cambiar, tanto estructuralmente el modelo educativo, como también esta prueba de ingreso a la educación superior", agregó.

En esa misma línea, advirtió que: "el día de mañana van a aumentar los números de las sedes suspendidas, porque nos vamos a estar manifestando los mismos que nos manifestamos hoy día".

Advertencia Demre

Chanfreau afirmó que las manifestaciones fueron advertidas tanto al Demre como al CRUCh, por lo que "es su responsabilidad lo que pase con los estudiantes que vieron suspendida la prueba".

"Nosotros les advertimos que nos íbamos a movilizar si no aplazaban la PSU y si no cambian el modelo de ingreso a la educación superior", añadió.

Balance

El vocero aseguró que fue "un lunes 6 de enero exitoso en las movilizaciones", esto luego que Demre confirmara que 86 sedes debieron suspender la realización de la PSU.

"Sí esperábamos la cifra, a lo largo de todo Chile se vio que estamos movilizados y organizados", manifestó Chanfreau.

Además, sostuvo que: "no hubo enfrentamientos entre estudiantes, sino que entre estudiantes había empatía, había solidaridad y estábamos todos movilizándonos".

Su postura frente a estudiantes afectados

Con respecto a los estudiantes que se vieron afectados por la suspensión de la PSU, Chanfreau aclaró que el Demre y CRUCh deben hacerse cargo del problema.

"La pregunta es de vuelta ¿Cuántos han quedado fuera de la educación superior por tener este método segregador y discmiminador? Hay que entender que ahí está donde se atenta contra el derecho a la educación (...) el CRUCh y el Demre van a tener que dar una respuesta a los estudiantes que no la pudieron dar, es su responsabilidad como autoridad buscar una alternativa".

"La PSU ha atentado históricamente contra el derecho a la educación. Han sido decenas las generaciones que por no estar en un colegio privado o por no poder pagar un preuniversitario no han podido ingresar a la educación superior", agregó.

Propuesta de la ACES

En cuanto a un método a largo plazo sostuvo que: "tenemos claro que el mecanismo que exista de ingreso a la educación superior tiene que ser construido principalmente por las comunidades educativas. No confiamos en los comités técnicos o comités de expertos".

En ese sentido, detalló que la propuesta educativa de la ACES propone que "un propedéutico y bachillerato, que vea la educación como continua y articulada, sea ese el ingreso a la educación superior, obviamente con las mallas curriculares construidas en las comunidades".

