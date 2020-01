Presidenta RD y funas a PSU: "Es incorrecto poner a estudiantes contra estudiantes"

¿Qué pasó?

Luego de que la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios de Chile confirmara que se realizarán movilizaciones durante los días de rendición de la Prueba de Selección Universitario (PSU), Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática, afirmó que no está de acuerdo con la funa y que no es la forma de hacer política. Además, comentó sobre la acusación constitucional al intendente Felipe Guevara y la propuesta de pensiones de su partido.

¿Qué dijo?

La presidenta de RD aseguró que no está a favor de las movilizaciones durante los días en que se efectuará la PSU. “La funa no me parece la forma de hacer política. Comprendo la rabia, pero no me parece la forma”, comentó en conversación con Radio Infinita.

Pérez aseguró que no se debe confundir al “enemigo”. “Si ponemos a estudiantes contra estudiantes es del todo incorrecto y además es no leer quien es el adversario. ¿Realmente el adversario es el estudiante que quiere ir a dar la PSU?, o ¿en realidad deberíamos estar enfocandonos en un Gobierno que tiene un porcentaje de aprobación que apenas alcanza los dos dígitos?”, sostuvo.

La acusación constitucional

Pérez defendió la acusación constitucional que pretenden concretar contra el intendente metropolitana, Felipe Guevara. “Si queremos iniciar un periodo casi de reconciliación nacional a estas alturas, en términos de justicia y de reparación, es lo primero la verdad, dar con la responsabilidad política que existen”, explicó.

Asimismo, aseguró que “determinar responsabilidades políticas cuando hay violaciones a los derechos humanos es esencial”.

Sobre las posibilidades de éxito de la acusación, explicó: “Si el indicador de éxito es solo que tengamos la mayoría dentro de la Cámara, creo que no estamos dando con el sentido que tiene hacer una acusación constitucional (...) Este tipo de medidas nos parecen relevantes, no solamente por su viabilidad en términos formales, sino que también por su viabilidad política en términos de dar cuenta de los antecedentes que necesitamos tener sobre la mesa”, comentó.

Proyecto de pensiones

Revolución Democrática estableció una propuesta alternativa a la del Gobierno para reformular el sistema de pensiones, que implica un monto universal que gradualmente equivalga al sueldo mínimo. Al respecto, explicó que han incluido diversas modificaciones para incorporar lógicas de reparto y solidaridad.

“Creemos que tiene que haber un sistema de transición, creemos que tenemos que disminuir los criterios de capitalización individual, debemos sacar a las AFPs del modelo y debemos generar un nuevo sistema donde podamos avanzar a un sistema de solidaridad que garantice hoy pensiones mejores para los adultos mayores”, señaló.

Asimismo, criticó la la propuesta del Ejecutivo. “Está centrada siempre en la sostenibilidad financiera. Nosotros al criterio de sostenibilidad financiera, debemos incoporarle también criterios de suficiencia social (...) Con la misma plata que el Gobierno pretende invertir en generar esta reforma al sistema de AFP, pensando y saliendo la trinchera ideológica que el Gobierno tiene respecto a la mantención de las AFPs, podríamos garantizar hoy día, no solamente sostenibilidad financiera, sino también suficiencia de las pensiones”, aseguró.

La salida de Vidal de RD

Hace un par de semanas el diputado Pablo Vidal, anunció su renuncia a la jefatura luego de la votación a “Ley Antisaqueos”. Sobre ello, Pérez comentó que realizó un excelente trabajo y que forma parte de una serie de tensiones tácticas al interior del partido.

“Agradezco mucho la generosidad de Pablo de poner su cargo a disposición para hacer una revisión de cómo hemos venido actuando (...) Hacernos cargos de los errores que hemos cometido de los que no y revisar el camino”, afirmó.

Además agregó: “Siento que desde el proceso que hemos vivido como partido responde a esta revisión de cómo hemos estado del estallido social”.