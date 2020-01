Ministro Mañalich revela prioridades legislativas en Salud para este 2020

Mañalich y ley de medicamentos: "No nos negamos a llegar al extremo de fijar precios"

¿Qué pasó?

Este jueves el ministro de Salud, Jaime Mañalich, anunció los principales proyectos en su cartera para el año que comienza. Entre ellos destacan la reforma a Fonasa, la Ley de Fármacos II y el IPC de salud.

Reforma Fonasa

Contempla la creación de un Plan de Salud Universal (PSU) que considera prestaciones de carácter preventivo, además de coberturas de atenciones cuando se presente una urgencia vital. Estas situaciones serán reguladas por tiempos máximo de atención, y en plazos establecidos para cada enfermedad.

Ley de fármacos II

Este proyecto busca crear el observatorio internacional de precios que permite comparar y fijar valores en relación a los precios de los medicamentos en otros países. Este proyecto se encuentra en tercer trámite legislativo.

IPC salud

Un mecanismo que apunta a entregar información a las personas respecto de los ajustes que puedan tener los planes y sus coberturas. En este caso, será un indicador el que establecerá las alzas máximas que dichas coberturas puedan tener.

Cierre de la Oficina de Integración de la exPosta Central

El ministro Mañalich además se refirió a la expulsión del médico haitiano Jean Noel Telo, por no tener la aprobación del Eunacom. Al no haber rendido esta prueba, no le es posible ejercer en el sector público, aunque con la excepción de poder hacerlo en localidades apartadas de centros urbanos, ante la escasez de médicos que pueda haber.

En todo caso, el ministro planteó sus críticas a este proceso, diciendo que “yo soy partidario a terminar con el Eunacom” porque “pertenece al siglo pasado”. Por esta razón, se presentará un proyecto de ley para modificar el sistema de evaluación a estos profesionales de la salud.