Ministro Ward y proceso constituyente: "No podemos hablar únicamente de mecanismos, de plebiscitos"

¿Qué pasó?

Después de una semana que la UDI anunciara su congelamiento dentro de la colación de Gobierno, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Felipe Ward, señaló en Radio Infinita y Mega Plus, que los partidos de Chile Vamos están buscando acuerdos y entendimiento dentro de conglomerado. Esto, luego de una reunión que habrían tenido este jueves en la casa del Presidente Sebastián Piñera.

El secretario de Estado además abordó el proceso constituyente y las declaraciones del Mandatario respecto a los videos de denuncia de violaciones a los derechos humanos.

¿Qué dijo Ward?

"La intención de buscar caminos de unidad es permanente. Diferencias van a existir siempre, pero cuando se logra llegar a puntos de encuentro, a través de conversaciones, somos capaces de solucionarlas", señaló el secretario de Estado.

Felipe Ward, militante de la UDI, llegó a La Moneda en el último cambio de Gabinete, pasando desde Bienes Nacionales a Segpres, por lo que hoy forma parte del comité político del palacio de Gobierno. Esto, en medio de la polémica suscitada por su partido y Renovación Nacional la semana pasada. Sin embargo, para Ward su militancia y la postura desde el Gobierno por las diferencias dentro de la colectividad son claras: "Cuando uno llega a trabajar al Gobierno, y cuando está físicamente en La Moneda debe comprender con mucha con mucha rapidez que forma parte de un equipo que encabeza el Presidente de la República y ese es mi equipo hoy".

Declaraciones de Sebastián Piñera

El secretario de Estado también se refirió a los polémicos dichos del Presidente Piñera sobre la crisis social iniciada el pasado 18 de octubre en el país. Información que desde distintos sectores han calificado como imprecisa y por la cual el mismo Mandatario salió a dar explicaciones.

"Si hay una declaración imprecisa de parte de cualquier actor político, lo que corresponde es que se precise", señaló el ministro de la Segpres.

Proceso constituyente

Al igual que el Presidente Sebastián Piñera, el ministro Felipe Ward hizo un llamado a que se pongan los contenidos de la Constitución al momento de generar el proceso constituyente. "Es bueno que se hable de contenido, porque si le estamos planteando una nueva Constitución a la ciudadanía, obviamente que es importante que exista esta discusión también", señaló el ministro.

A lo anterior, agregó que desde el Ejecutivo no tomarán bandera por ninguna posición, "pero no podemos hablar únicamente de mecanismos, de plebiscitos, sino sabemos qué va a contener la nueva Constitución. Quizá por desinterés, mucha gente no sabe cuáles son los capítulos de la Constitución, cuáles son los artículos que podrían modificarse, cuáles son los temas que hoy están sobre la mesa", concluyó el titular de la Segpres.