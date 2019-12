Piñera por videos sobre violaciones a DDHH: "No me expresé en forma suficientemente precisa"

¿Qué pasó?

El Presidente Sebastián Piñera se refirió a la entrevista que dio en CNN en español, donde cuestionó la veracidad de algunas imágenes que muestran abusos de parte de agentes del Estado durante las protestas en Chile y que han circulado en redes sociales.

"Al referirme a ciertas fake news en entrevista a CNN, no me expresé en forma suficientemente precisa, provocando interpretaciones que no representan mi pensamiento. Las violaciones a DDHH deben ser condenadas siempre, por todos y en toda circunstancia y nunca tolerar la impunidad", sostuvo en su cuenta de Twitter.

"No refleja mi pensamiento"

El Mandatario aseguró que las interpretaciones que surgieron a raíz de la entrevista "No reflejan ni mi pensamiento ni mi intención".

"La defensa de los derechos humanos de todos, en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia, ha sido un principio rector que me ha guiado toda mi vida", manifestó.

En ese sentido señaló que: "nuestro Gobierno comparte el valor supremo del respeto y resguardo a los derechos humanos. Por esas razones, durante estas últimas semanas, hemos tomado todas las providencias y toda las precauciones para resguardar y proteger los derechos humanos de todos".

"Han habido abusos"

Piñera reconoció que: "lamentablemente han habido abusos, atropellos y violaciones de derechos humanos de nuestros compatriotas. Como Gobierno nos hemos preocupado de que todas esas denuncias y que todos esos antecedentes se pongan a disposición de la Fiscalía Nacional para que investigue como corresponde".

En ese sentido, aseguró que ayudarán a las víctimas y que está "convencido de que el valor del respeto a los derechos humanos de todos vive profundamente en el alma y en el corazón de todos los chilenos".

