Reacciones del mundo político a la entrevista de Piñera por veracidad de videos denunciantes

¿Qué pasó?

Diversas reacciones generó la entrevista del Presidente Sebastián Piñera a CNN en español, donde cuestionó la veracidad de algunas imágenes que muestran abusos de parte de agentes del Estado durante las protestas en Chile y que han circulado en redes sociales.

Reacciones

El senador Álvaro Elizalde (PS), señaló que "estas teorías de una supuesta conspiración internacional, son francamente ridículas. El Presidente se niega a asumir una realidad indesmentible. En Chile ha habido violaciones graves a los derechos humanos y el Gobierno no ha adoptado medidas al respecto".

Mientras, el senador Manuel José Ossandón (RN), sostuvo que "las declaraciones del Presidente no ayudan a empatizar ni a buscar un acuerdo general para lo que Chile necesita. El segundo piso, dirigido por (Cristián) Larroulet, tiene gran responsabilidad en esto, no se puede entender, porque esto no es culpa del Presidente Piñera, es culpa de sus asesores que lo tienen convencido de una realidad que no es la que existe".

Una opinión diferente es la del senador Juan Antonio Coloma, quien expresó: "A mí en lo personal no me cabe duda que, y yo tengo la íntima convicción, pero son convicciones personales, que aquí hay obviamente una mano exterior en parte de todo este proceso. Creo que hay escenario de inteligencia que están tratando de generar un problema severo en nuestro país".

Lo que dijo Piñera

El Mandatario señaló en una entrevista con CNN en español el pasado 15 de diciembre que "la campaña de desinformación, de noticias falsas, de montajes para crear una sensación de un desorden y de una crisis total ha sido gigantesca. En eso ha habido, sin duda, participación de gobiernos e instituciones extranjeras” y agregó que han recibido “mucha información de gobiernos amigos, que nos entregan esta información”.

Asimismo, manifestó que “hay muchos de ellos (videos) que son falsos, que son filmados fuera de Chile o que son tergiversados, y por tanto sin duda que aquí hemos debido enfrentar una campaña de desinformación que es muy difícil de contrarrestar, porque ha habido poca capacidad de los medios de comunicación de verificar la verdad”.

