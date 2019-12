Blumel: Lo que dijo el Presidente es que hay mucha información de redes que es falsa

Interior por informe Big Data: "No fue encargado ni realizado por el Gobierno"

¿Qué pasó?

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, se refirió a los dichos del Presidente Sebastián Piñera el pasado 15 de diciembre en una entrevista en CNN en español, donde el Mandatario cuestionó la veracidad de las imágenes que se han publicado en redes sociales mostrando abusos de parte de agentes del Estado durante las protestas en Chile.

En conversación en Radio Infinita, Blumel aseguró que “estamos teniendo un problema sobre las posibilidades de verificar la información que fluye a través de las redes sociales”.

¿Qué dijo Piñera?

Piñera comentó a CNN en español que “la campaña de desinformación, de noticias falsas, de montajes para crear una sensación de un desorden y de una crisis total ha sido gigantesca. En eso ha habido, sin duda, participación de gobiernos e instituciones extranjeras” y agregó que han recibido “mucha información de gobiernos amigos, que nos entregan esta información”.

Asimismo, manifestó que “hay muchos de ellos (videos) que son falsos, que son filmados fuera de Chile o que son tergiversados, y por tanto sin duda que aquí hemos debido enfrentar una campaña de desinformación que es muy difícil de contrarrestar, porque ha habido poca capacidad de los medios de comunicación de verificar la verdad”.

Revisa sus declaraciones:

La respuesta de Blumel

Blumel indicó que “esta entrevista es antigua, tiene unas dos semanas, pero ha habido casos que han causado controversia y alarma pública importante. La denuncia que había un centro de tortura en estación Baquedano, yo estaba en el Congreso cuando se conoció eso y generó una controversia muy importante. Por ejemplo, el centro de torturas en el mall de Quilicura, que terminó con el mall quemado, o la denuncia falsa e irresponsable, porque el que hace la denuncia tiene que probar lo que se está diciendo, que los carros lanzaaguas de los Carabineros contenían soda cáustica”.

“Efectivamente estamos teniendo un problema sobre las posibilidades de verificar la información que fluye a través de las redes sociales. Eso obsta que tengamos que establecer restricciones, no, eso es imposible, simplemente tener a la vista que muchas denuncias que se formulan no son denuncias veraces y quien tiene que calificar la verdad jurídica en estas situaciones, son las instancias competentes, son los tribunales”, añadió.

Aclaró también que “lo que ha dicho el Presidente, es que efectivamente hay mucha información que no es veraz, es falsa, que circula por redes, que circula por medios, que muchas veces no nos damos el tiempo de verificar. También es cierto que se han conocido distintos antecedentes de incidencia o influencia de cuentas de redes sociales o de actividad en medios digitales que proviene del extranjero, en magnitud y proporciones importantes”.

Informe big data

Además, respecto a los documentos entregados a la Fiscalía Nacional, sostuvo que “aquí hay una confusión de planos, porque una cosa tiene que ver con la influencia de las redes sociales o ciertos antecedentes que se conocen, que no tienen nada que ver con análisis o informes de inteligencia. No hay duda alguna que usar tecnologías para poder conocer o entender de mejor manera lo que ocurre en las redes sociales es un elemento valioso no solo para la acción del gobierno, en las comunidades de inteligencia, en muchísimos países se usa este tipo de análisis, en los medios de comunicación, porque tienen un valor en sí mismo".

Explicó también, que "la capacidad de procesar información es propio de lo que significa hacer acciones de inteligencia, pero eso no significa que sea necesariamente información de inteligencia para fines de persecución penales, ese informe simplemente fue compartido para generar elementos de contexto que pudiesen facilitar investigaciones penales, pero no constituyen prueba”.