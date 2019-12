UDI suspende participación en Chile Vamos tras apoyo de RN y Evópoli a paridad de género

Durante la jornada del jueves 19 de diciembre la Cámara de Diputados aprobó la paridad de género, los cupos para independientes y los escaños para pueblos originarios con apoyo de Renovación Nacional (RN) y de Evópoli, lo que habría llevado a la Unión Demócrata Independiente (UDI) a suspender su participación en Chile Vamos.

El hecho fue notificado por la presidenta del partido, Jacqueline van Rysselberghe, quien se contactó con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, para comunicar la decisión de la agrupación.

UDI suspende participación de Chile Vamos tras votación de RN y Evopoli por paridad "Nosotros no estamos disponible para hipotecar las perspectivas del futuro de Chile", señala pdta @jvanbiobio quien se comunicó con Gobierno esta noche @meganoticiascl — Sylvia Gabriela (@sylgabriela) December 20, 2019

"Luego de los sucedido en la Cámara de Diputados hoy día, donde vimos a nuestros socios, nuestros socios de coalición celebrando junto a la izquierda indicaciones que habíamos conversado, con las que no estábamos de acuerdo, nos parece que es absolutamente conveniente que la UDI suspenda -mientras tomamos una decisión definitiva- su participación en Chile Vamos", señaló la senadora.

Van Rysselberghe agregó que "nosotros no estamos disponible para hipotecar, desde nuestra perspectiva, el futuro de Chile. No estamos disponibles para poder generar un mecanismo de Reforma Constitucional que finalmente no respete los dos tercios que acordamos el 15 de noviembre".

"No estamos disponibles para que nos pasen la retroexcavadora una y otra vez por encima, y por esa razón vamos a resolver esta situación, la vamos a hacer institucionalmente, y mientras tanto lo que hemos acordado, vamos a suspender nuestra participación en Chile Vamos", concluyó la presidenta de la UDI.