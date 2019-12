Abbott descarta que videos que han analizado sobre violaciones a DDHH sean del extranjero

¿Qué pasó?

El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, se refirió a la entrevista del Presidente Sebastián Piñera en CNN en español, donde cuestionó la veracidad de algunas imágenes que muestran abusos de parte de agentes del Estado durante las protestas en Chile y que han circulado en redes sociales.

En la instancia, el Mandatario aseguró que: "muchas de las noticias, de los videos relacionados con Derechos Humanos que se han difundido profusamente en los medios de comunicación chilenos y también extranjeros, no corresponden a la realidad. Hay muchos de ellos que son falsos, que son filmados fuera de Chile, o que son tergiversados".

¿Qué dijo Abbott?

Respecto a que los videos sean registros de otros países, el Fiscal Nacional sostuvo que: "hasta el momento, en las imágenes que hemos analizado no tenemos esa situación, lo que no descarto que pueda ocurrir en el futuro".

En ese sentido, señaló que los videos a los que tienen acceso son constantemente verificados, ya que: "toda investigación penal requiere un grado de seriedad importante para los efectos de luego poder usarla en el reproche penal que se hace a las personas ante un tribunal".

"Parte importante de las diligencias de investigación tienen que ver con la trazabilidad de esas imágenes (...) tenemos que identificar a las personas que nos han enviado esas imágenes, ver en qué lugar se tomaron. En definitiva, ver la seriedad de la misma", agregó.

Informe Big Data

En cuanto al informe de Big Data que le entregó el Gobierno a la Fiscalía, Abbott detalló que: "a mí cuando me entregan el informe no me señalan quién es el autor".

"Simplemente me entregan un informe impreso que daba información de contexto respecto al análisis de información que aparece en redes sociales, a través de la tecnología del Big Data, pero no se me señala qué origen tiene esa información, desconozco de dónde puede provenir", recalcó.

