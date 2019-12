Especialista y anuncio de la UDI de ir al TC por paridad: "Lo pondría en una situación muy compleja"

"El problema que tiene hoy día acudir al Tribunal Consitucional es que pone al propio tribunal en una situación muy compleja, muy incómoda".

Así, el abogado constitucionalista Javier Couso resume su visión respecto del anuncio por parte del diputado UDI Javier Macaya de recurrir al Tribunal Constitucional (TC), en caso de que el Congreso despache los proyectos de paridad de género, escaños reservados para pueblos originarios y normas especiales para independientes, en el marco del proceso constituyente que se busca para Chile.

Y es que, más allá del debate jurídico que existe en torno a los proyectos que dividieron a Chile Vamos luego de ser aprobados este jueves por la Cámara de Diputados, el especialista advierte una fuerte carga política en la decisión del Tribunal Constitucional, sobre todo teniendo en cuenta los cuestionamientos que existen hacia la entidad desde antes del estallido social incluso.

Tercera Cámara

"El problema que tiene lo planteado por Macaya es que lo único que hace es reforzar la idea de que el TC es una tercera cámara, no elegida por la ciudadanía, que puede echar abajo lo que los representantes de los ciudadanos acuerdan", resume Couso a Meganoticias.

En esta línea, el académico UDP apunta a la partidización política de la entidad y agrega que, de hecho, "una de las razones por las cuales se habla de cambiar la Constitución es por que el TC ha jugado un rol de tercera cámara a través del control preventivo".

Quórum

Desde el punto de vista jurídico, Couso no concuerda con la visión del parlamentario gremialista, quien señala que el hecho de que los proyectos fueran ingresados como norma transitoria y no como reforma constitucional no implica que no requieran un quórum de 2/3, toda vez que, según dijo, se trata "derechamente de una modificación del artículo XV".

"Efectivamente, entre los propios constitucionalistas hay algún debate, por eso es que el acuerdo original iba en los 2/3 en el capítulo de la reforma. Hay quienes plantean que acá se aplica la regla general, porque el sistema electoral no altera la Constitución, entonces quedó en un artículo transitorio y se plantea que se aplica la regla general de los 3/5, y yo tiendo a pensar eso", explica Couso.

Dos vías

Este, sin embargo, no es el único argumento al que, a juicio del abogado, podría recurrir la UDI. Según él, existen dos vías adicionales por las cuales podrían intentarlo. La primera de ellas tiene relación con el artículo 19 de la Constitución en su numeral 2, norma que se refiere a la igualdad ante la ley.

"En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias", señala la norma.

Eventualmente, se podría reclamar que los controvertidos proyectos establecen diferencias arbitrarias al otorgar condiciones especiales a ciertos ciudadanos en desmedro de otros.

Democracia

Paralelamente, el abogado apunta a que el gremialismo podría reclamar una violación al artículo 4 de la Carta Fundamental, el cual establece que Chile es una República democrática.

"Podrían intentar plantear que escaños reservados viola el principio de 'una persona, un voto' en que consiste la democracia. Esa sería la argumentación que podrían intentar, que es bastante discutible, pero que podrían intentar", concluye.

Eso sí, Couso concluye que más allá de los elementos de derecho que se puedan o no tener en cuenta, el dictamen podría pasar también por otros factores.

"Creer que el tribunal va a decidir esto en términos estrictamente jurídicos es poco probable. Creo que esto va a ser un tema altamente politizado", concluye.