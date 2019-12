Finalizan audiencias probatorias en la remoción del Fiscal Arias y se espera fecha de alegatos

¿Qué pasó?

Este viernes y en una breve audiencia se dio por terminada la segunda jornada de fase probatoria por la solicitud de remoción del fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, ante el ministro Mauricio Silva Cancino en la Corte Suprema.

¿Qué dijo la defensa de Arias?

En esta oportunidad la defensa del suspendido fiscal, liderada por el abogado Cristóbal Osorio, tuvo la oportunidad de presentar cuatro testigos, quienes confirmaron la tesis de los requeridos, señalando que no se filtró información a la prensa en el llamado caso Iglesias y que la extracción de la ficha de antecedentes del sobrino de Arias fue solicitada para uso penal y no personal.

“Nosotros quedamos muy contentos, hacemos un cierre de dos jornadas de prueba testimonial y documental, donde pudimos reflejar todos nuestros puntos y acreditar la inocencia de nuestro defendido”, explicó Osorio.

La visisón de la Fiscalía

Por otro lado, la abogada de la Fiscalía Nacional, Marisol Peña, lamentó que no tuvieran acceso previo a los temas que se abordarían. “Lamento mucho que no supiéramos de antemano sobre cuáles eran los hechos sobre los cuales los testigos iban a declarar. Cada abogado se prepara de lo que fluye de los escritos y resulta que en esos documentos se ofrecen testigos, pero no se indica sobre cuáles de los 12 hechos”.

Lo que viene

Se espera que en las próximas semanas el pleno de la Corte Suprema fije fecha para los alegatos finales y decidir si Arias será expulsado o no del Ministerio Público. Mientras que las partes pueden presentar documentos anexos para complementar lo presentado durante estas jornadas.