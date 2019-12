Fiscal Arias por proceso de remoción: "Investigaciones son abusivas, injustas y desprolijas"

¿Qué pasó?

Este jueves desde las 09:00 horas se llevó acabo la primera jornada probatoria por la solicitud de remoción del suspendido fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias.

La audiencia fue dirigida por el ministro de la Corte Suprema, Mauricio Silva Cancino, quien deberá reunir todas las pruebas y declaraciones para que sean presentadas en el pleno del máximo tribunal.

Tras cuatro horas de presentación, Arias a la salida explicó que, “son investigaciones administrativas que en su conjunto las califico de abusivas, injustas y desprolijas”.

“Esto es lo que estábamos esperando hace mucho tiempo, que llegue esto ante los tribunales y se comience a conocer cuál es la prueba que con tanta gravedad el Fiscal Nacional encuentra suficiente para remover un fiscal regional. El día de hoy quedó demostrado que no son hechos de ninguna gravedad, ni siquiera para una sanción administrativa.”

Por su parte, la abogada Marisol Peña, representante de la Fiscalía Nacional señaló: “La contraparte se mueve en la lógica de los sumarios administrativos que están totalmente fenecidos, concluidos y ejecutoriados, donde se pudo hacer valer todas las defensas del caso y los recursos”.

La subrogancia

Uno de los 12 puntos que plantea la Fiscalía Nacional tiene relación con que el fiscal Arias no habría avisado del caso de su sobrino, quien estaba siendo investigado por una causa de drogas.

Sin embargo, él en reiteradas oportunidades ha dicho que informó del caso al fiscal subrogante del 11 de julio de 2018, quien era Pablo Gómez, en ese entonces fiscal regional de Valparaíso.

“El envío de esa fecha para hacer una denuncia, nunca hubo ningún tipo de favorecimiento. Hemos acreditado que el fiscal Pablo Gómez sí estaba subrogando y no es efectivo lo que él declaró en las causas”, enfatizó el suspendido Fiscal.

Al ser consultado por este punto, el fiscal investigador Alberto Ayala, argumentó no saber de dicha subrogancia, porque no siempre revisa los correos corporativos, por ende, no fue incluido en la investigación sumaria.

En esa línea, la abogada Peña, recalcó: “Los testigos se refirieron a lo que podían declarar y la defensa insistió en llevarlos a puntos que no tenían nada que ver con este proceso como cuales son las obligaciones generales de un Fiscal, frente a las instrucciones, si deben o no leer correos”.

Los ausentes de esta jornada fueron el fiscal Sergio Moya y Eugenio Campos, de quienes los acusadores desistieron de su declaración, mientras se espera que para la jornada de este viernes 20 de diciembre declaren los testigos de las defensas.