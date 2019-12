Van Rysselberghe sobre la UDI en Chile Vamos: "Hoy somos el único partido de derecha"

¿Qué pasó?

Jacqueline van Rysselberghe explicó la decisión de la UDI de suspender su participación en Chile Vamos luego que tanto Evópoli como Renovación Nacional votaran en la Cámara de Diputados la aprobación del proyecto de la paridad de género, cupos para independientes y los escaños para pueblos originarios en el proceso constituyente.

La presidenta del gremialismo sostuvo que citarán a comisión política del partido para analizar cómo se va a implementar esta decisión y apuntó sus dardos hacia el ministro del Interior, Gonzalo Blumel.

¿Qué dijo?

En entrevista con radio Duna recogida por La Tercera, van Rysselberghe expresó su molestia hacia RN y Evópoli: “Este Gobierno, por el cual yo voté y vamos a seguir trabajando, es un Gobierno de centroderecha, y resulta que hoy somos el único partido de derecha. Y cuando este pensamiento tiene que estar representado, nuestros socios se sientan con la izquierda”.

Los dardos contra Blumel

Consultada por quién es el responsable de la polémica, sostuvo: “Al Presidente Piñera en esto no le atribuyo ninguna responsabilidad. Yo creo que él tiene un ministro, que es el ministro del Interior, que es el jefe político de todos los ministros, y que a mí me parece que tiene que ejercer su rol. Si él –porque yo hablé por teléfono con él durante la tarde- no puede ni siquiera controlar a un parlamentario de su partido, de verdad yo creo que tenemos un problema de liderazgo del ministro del Interior”.

Asimismo, la presidenta de la UDI relató el momento en que habló con Blumel previo a la votación en la Cámara: “Y le digo: ‘Está bien, pero pongámonos de acuerdo nosotros para ver si podemos conversarlo, posterguemos esto, nosotros tenemos otra fórmula, no es la única, ¿pero por qué no podemos conversar entre nosotros antes de conversar con la oposición?’ Y la respuesta que obtuve fue: ‘No, es que no pude hacer nada’. Entonces, no, chao.La verdad es que acá si el ministro del Interior no tiene la capacidad de influir en su partido, yo creo que tenemos un problema”.