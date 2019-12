Prisión preventiva para presunto autor material del crimen de Xaviera Rojas

View this post on Instagram

Así lo informó el subprefecto Pedro Calderón, jefe de la #BrigadadeHomicidios Metropolitana #PDI, quien agregó que se está investigando y tomando las declaraciones correspondientes a la #familia del #detenido. Este último, además, es hermano de otro de los involucrados y ya formalizados por el crimen de la joven de 18 años.