Suspenden por algunos minutos sesión de Proceso Constituyente por ingreso de manifestantes

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este miércoles, la Cámara de Diputados tuvo que suspender por algunos minutos la sesión en la cual se discutía la reforma por el Proceso Constituyente, ya que representantes feministas ingresaron al hemiciclo en medio de la discusión.

Dentro de los temas de se discuten en la sesión está la paridad de género, los escaños reservados para pueblos originarios y la participación de independientes, dentro del futuro órgano constituyente que redactará la nueva carta magna.

Estas indicaciones fueron aprobadas en la comisión de Constitución de la Cámara, pero al pasar a la sala tendrían la oposición de representantes de la UDI y Renovación Nacional.

También puedes ver

En la afueras del hemiciclo se reunían grupos representantes del Feminismo, algunas de las cuales intentaron ingresaron a la sala para expresar sus demandas respecto a la paridad de género. Luego de esto, parte del público que se encontraban en las tribunas de la sala, comenzaron a manifestarse.

Debido a estas interrupciones la discusión de la reforma por el Proceso Constituyente debió ser suspendida por algunos momentos.

Igualdad de condiciones

Estefanía Campos, representante feminista que se encontraba en el Congreso, dice que "no es legítimo que se inicie un proceso constituyente que no tenga asegurado el 50% de participación de las mujeres, que no tenga asegurado escaños reservados para nuestros pueblos originarios y que no tenga asegurado la participación en igualdad de condiciones para los independientes".

La excandidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, también se encontraba en el Congreso y sostuvo que: "Lo que pasa aquí en el Congreso, demuestra exactamente lo que pasa también en las calles y lo que ha sido parte de esta movilización. No puede haber una constituyente si no es paritaria. Tenemos que entender que la base de la movilización tiene que ver con que hay mujeres, y que las mujeres tenemos que ser parte de lo que está pasando".

Para la diputada Karol Cariola (PC) estas manifestaciones son un reflejo de la molestia de la ciudadanía por no aprobar una mayor inclusividad y la representatividad que tendrá la nueva constitución. "No se quiere hacer de este proceso constituyente un proceso representativo de nuestras sociedad, un proceso constituyente tiene que ser un reflejo de la sociedad chilena, con toda su expresión", sostuvo.

Revisa el momento de la interrupción