"Me Quiero Salir": Lanzan plataforma para terminar contratos abusivos en el comercio

¿Qué pasó?

Después del anuncio del Gobierno sobre la agenda "anti-abusos" que busca proteger a los consumidores, se lanzó el servicio web "Me Quiero Salir" que consiste en una plataforma que facilita el término de un vínculo contractual entre clientes y empresas.

La plataforma que funcionará en conjunto con el Sernac, permitirá a los clientes terminar un contrato por un servicio de manera expedita y simple, facilitando un trámite que muchas veces significa un dolor de cabeza y pérdida de tiempo para los clientes por las cláusulas que incluyen las empresas.

"Tenemos bastante identificados los contratos que son más complicados y vamos a ir directamente a hablar con las empresas para que se adhieran al sistema "Me Quiero Salir". Si no se suscriben, los clientes sabrán que la empresa con la que están firmando un contrato no adhiere a la iniciativa", dijo el ministro de Economía, Lucas Palacios.

Ejes principales:

1.- Plataforma "Me Quiero Salir": Las empresas van a estar obligadas a informar de cuáles son los procedimientos para salirse de un contrato que uno suscribió, y si no lo hacen, la plataforma "Me quiero salir" permitirá al cliente dar de baja un servicio o terminar un contrato.

2.- Información estandarizada: Cuando los clientes contraten un servicio recibirán información clara sobre los que están adquiriendo. Se estandarizará una hoja resumen en donde todas las personas, en una fácil comprensión, entenderán qué están contratando y que no incluye ese contrato.

"La falta de transparencia en los contratos, la letra chica, y la imposibilidad de salirse de contratos que ha suscrito, son una forma de abusos que queremos combatir", dijo el ministro.

Según el titular de Economía, los servicios de telecomunicaciones y servicios financieros son los que más cuentan con reclamos en el Sernac. El principal problema para los clientes es la dificultad que tienen para terminar un contrato y dar de baja un servicio.

¿Cómo funcionará "Me Quiero Salir"?

La plataforma estará alojada en el sitio web del Sernac. Los usuarios podrán ingresar al sistema y solicitar el término de un contrato. En un plazo promedio de 10 días el trámite debería estar finalizado.