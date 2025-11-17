"Si no tenía noticias suyas en 30 minutos...": El revelador mensaje enviado por una joven antes de ser asesinada por su pololo

17 nov. 2025 - 18:44 hrs.

¿Qué pasó?

Jarret Davis (43) fue sentenciado a 43 años de prisión por el asesinato de su pareja, Megan Bodiford, de 25 años. La víctima fue encontrada muerta a tiros y calcinada dentro de su vehículo en Carolina del Sur, Estados Unidos.

Según informa People, Megan Bodiford había enviado un mensaje revelador a una amiga el mismo día de su desaparición, advirtiendo sobre el peligro que representaba su pareja y que su vida podría estar en riesgo con él.

Advirtió que su pololo la iba a matar

En el mensaje, Bodiford le indicó a su amiga que “si no tenía noticias suyas en 30 minutos, debía contactar a la policía” porque creía que su novio “iba a matarla”.

Este mensaje fue registrado en un informe de incidentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Bamberg, obtenido por el medio estadounidense.

Desaparición e investigación

El 25 de abril de 2024 fue el último día del que se supo acerca del paradero de Bodiford. Los agentes registraron la casa de la pareja ubicada en Denmark, Carolina del Sur, donde detuvieron a Davis, pero no encontraron a la víctima. Sin embargo, su hija de cuatro meses fue hallada ilesa dentro de la vivienda.

Cinco días después, el 30 de abril de 2024, Megan Badiford fue encontrada muerta a tiros dentro de su vehículo completamente calcinado.

Las autoridades confirmaron que Davis asesinó a Bodiford y posteriormente prendió fuego al vehículo con ella adentro.

Davis se declaró culpable de asesinato el 10 de noviembre. Además de este cargo principal, el condenado también admitió los delitos de incendio provocado, posesión de arma durante un delito violento y profanación de restos humanos. Con esta condena, Davis pasará aproximadamente seis décadas en prisión

