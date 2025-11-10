Seis muertos dejan nuevos ataques de EEUU contra lanchas de presuntos narcotraficantes en el Pacífico

10 nov. 2025 - 16:55 hrs.

¿Qué pasó?

Seis personas murieron en nuevos ataques de Estados Unidos contra presuntas lanchas de narcotraficantes en el Pacífico, informó este lunes el secretario de Defensa, Pete Hegseth, elevando a 76 el número total de muertos en la ofensiva antidrogas de Donald Trump en aguas internacionales, incluyendo el Caribe.

Hegseth dijo en X que hubo dos ataques el domingo en el Pacífico oriental contra dos embarcaciones "que transportaban narcóticos", con tres personas a bordo cada una. "Los seis murieron. Ninguna fuerza estadounidense resultó herida", precisó.

Las autoridades estadounidenses, como han hecho en todos los ataques de este tipo, no revelaron la identidad de los fallecidos, ni pruebas de que traficaban drogas. Hegseth afirmó que las dos embarcaciones eran "operadas por organizaciones designadas terroristas", sin detallar el nombre de los grupos.

Trump envió una carta al Congreso en la que declaraba a EEUU en "conflicto armado" contra los cárteles de la droga latinoamericanos para justificar los ataques. EEUU ha destruido 19 lanchas y un sumergible. Dos personas sobrevivieron a los ataques y fueron repatriadas a sus países de origen, Ecuador y Colombia.

En un video compartido por Hegseth se puede ver que una de las embarcaciones transportaba varios paquetes.

Yesterday, at the direction of President Trump, two lethal kinetic strikes were conducted on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations.



These vessels were known by our intelligence to be associated with illicit narcotics smuggling, were carrying narcotics, and… pic.twitter.com/ocUoGzwwDO — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 10, 2025

Despliegue en el Caribe

Estados Unidos desplegó seis buques de guerra en el Caribe para combatir el narcotráfico, aunque el gobierno de Venezuela considera que tiene como fin derrocar a Nicolás Maduro. En los próximos días se espera la llegada a la región del portaviones USS Gerald R. Ford.

Expertos afirman que estos operativos, que comenzaron en septiembre en el Caribe, equivalen a ejecuciones extrajudiciales, incluso si se dirigen contra traficantes. El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, afirmó el lunes que hay "fuertes indicios" de que violan el derecho internacional en materia de Derechos Humanos.

"He pedido al gobierno estadounidense que investigue en primer lugar, porque deben preguntarse: ¿se trata de violaciones del derecho internacional en materia de Derechos Humanos? ¿Son ejecuciones extrajudiciales?", declaró Turk a la agencia de noticias AFP. "Hay fuertes indicios de que lo son, pero deben investigarlo", añadió.

