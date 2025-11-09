Reconocida cadena de comida rápida anuncia cierre de hasta 350 locales por "reestructuración de la empresa"

09 nov. 2025 - 06:10 hrs.

Un popular y reconocido restaurante de comida rápida anunció que deberá cerrar cientos de sus sucursales producto del plan de reestructuración de la empresa.

Se trata de la cadena de comida rápida de origen estadounidense, Wendy's, que, a través de su director ejecutivo, Ken Cook, dieron a conocer que tendrán que cerrar más de 200 locales.

¿Por qué cerrarán sucursales de Wendy's?

Si bien, el CEO de Wendy's no entregó una cifra oficial, estima que serán entre 200 y 350 locales los que tendrán que cerrar sus puertas, específicamente, "un porcentaje de un solo dígito medio", de los cerca de 6 mil locales.

Wendy's / AFP

Cabe mencionar que esto corresponde a los recintos ubicados en Estados Unidos y responde a los buenos números que ha registrado su competencia como McDonald’s y Burger King.

"Estas acciones fortalecerán el sistema y permitirán a los franquiciados invertir más capital y recursos en sus restaurantes restantes. Se espera que el cierre de las unidades con bajo rendimiento aumente las ventas y la rentabilidad en las ubicaciones cercanas", dijo.

Pese a que Cook no reveló las ubicaciones de los locales que cerrarán, sí anticipó que esto ocurrirá a fines de este año y se extenderá durante los primeros meses de 2026 y que son las que, "constantemente tienen un bajo desempeño".