Vientos llegaron hasta los 250 kilómetros por hora: Tornado deja seis muertos y más de 430 heridos en el sur de Brasil
¿Qué pasó?
Al menos seis personas murieron y más de 430 resultaron heridas por un tornado que arrasó una pequeña ciudad del sur de Brasil, y dejó un rastro de devastación sin precedentes en la zona.
El tornado volcó autos y derrumbó viviendas enteras en Rio Bonito do Iguaçu, una localidad de 14.000 habitantes ubicada en el estado de Paraná.
El fenómeno meteorológico afectó la región al final de la tarde del viernes, con vientos de hasta 250 kilómetros por hora.
Residentes de Rio Bonito describieron un impacto súbito de un ventarrón con tormenta y granizo, y que duro apenas unos minutos.
"Destruyó todo. Destruyó la ciudad, casas, colegios. ¿Qué va a ser de nosotros?", relató a una cadena local Roselei Dalcandon, delante de su negocio convertido en escombros.
La mujer acababa de salir de su tienda cuando ocurrió el tornado, pero su hijo había quedado allí solo.
"Cuando se calmó un poco, mi esposo vino corriendo. Pero él estaba bien. La tienda desapareció, pero él salió (vivo), Dios lo salvó", dijo.
Los bomberos y los servicios de salud de varios municipios cercanos atendieron hasta el momento 432 personas afectadas, informó en un comunicado.
Además, dos personas siguen desaparecidas, mientras las brigadas de rescate continúan recibiendo información de familiares, lo que podría hacer que ese número aumente en las próximas horas, indicó el gobierno estadual.
