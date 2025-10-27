Tragedia en Bolivia: 16 personas murieron y 32 resultaron heridas en accidente carretero

27 oct. 2025 - 21:48 hrs.

¿Qué pasó?

Al menos 16 personas fallecieron y 32 resultaron heridas este lunes cuando un autobús de pasajeros rodó unos 300 metros pendientes abajo en el centro de Bolivia, según la policía.

El accidente ocurrió en la mañana en Morochata, en una carretera que una esa localidad con la provincia de Quillacollo, más de 90 kilómetros al oeste de la ciudad de Cochabamba.

"Tenemos un reporte preliminar con 16 personas fallecidas" y 32 heridas, informó a la prensa el coronel Fernando Aragón, subdirector de la dirección de tránsito de Cochabamba.

Según la autoridad policial, solo tres cadáveres han podido ser recuperados. Los otros 13 continúan en el lugar del siniestro.

¿Qué se sabe del fatal accidente en Bolivia?

Una de las primeras hipótesis de la investigación señala que el chófer "pierde el control del motorizado", indicó el coronel Omar Zegada, jefe nacional de tránsito, al canal Unitel.

Las autoridades no revelaron si el conductor, de 23 años, sobrevivió herido o si está entre las víctimas mortales. Tampoco han revelado el número total de pasajeros.

"Este es uno de los casos más complejos, hoy en día, de que se trata de un autobús con pasajeros" accidentado en una zona "de difícil acceso", comentó el coronel Aragón.

En las carreteras de Bolivia mueren unas 1.400 personas al año, principalmente por imprudencia del conductor y fallas mecánicas, según cifras del Ministerio de Gobierno.

