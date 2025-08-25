Gobierno de Bukele anuncia nuevas reglas para alumnos de El Salvador: Deberán decir "buenos días", "por favor" y "gracias"

25 ag. 2025 - 15:14 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de Educación de El Salvador, Karla Trigueros, anunció a través de su cuenta de X que el Gobierno de Nayib Bukele implementará nuevas normas dentro del “Reglamento para la Promoción de la Cortesía Escolar”, que establece el uso obligatorio de ciertas expresiones en los centros educativos del país.

Según el documento compartido por la propia autoridad, los estudiantes estarán obligados a utilizar frases como “buenos días”, “por favor” y “gracias”, entre otras.

“Con este reglamento fomentaremos valores esenciales como el respeto y la cortesía entre nuestros estudiantes, docentes y personal administrativo”, afirmó la ministra. “Queremos que cada niño y adolescente crezca practicando expresiones tan sencillas, pero fundamentales como ‘buenos días’, ‘por favor’ y ‘gracias’, fortaleciendo así la cultura ciudadana en nuestras escuelas”, agregó.

Premiarán a los alumnos que cumplan la norma

El reglamento advierte que “el uso u omisión de expresiones de cortesía tendrá consecuencias”. En esos casos, los estudiantes recibirán un “demérito”, medida que no busca castigo, sino reforzar la formación en valores.

La acumulación de deméritos determinará el nivel de sanción, por ejemplo:

3 deméritos : advertencia verbal y reflexión escrita.

: advertencia verbal y reflexión escrita. 15 deméritos o más: el alumno no será promovido de grado, es decir, no podrá avanzar de curso.

En contraste, los estudiantes que no acumulen deméritos recibirán una “Mención Honorífica de Cortesía Escolar”, además de diplomas o reconocimientos en murales de cada establecimiento.

Finalmente, de acuerdo con el texto oficial, estas nuevas reglas educativas comenzarán a regir a partir del 1 de septiembre de 2025.

Hoy envié el memorándum sobre el Reglamento para la Promoción de la Cortesía Escolar, que entrará en vigor el 1 de septiembre en todos los centros educativos públicos.



