¿Por qué los jóvenes en China pagan por ir a una oficina y fingir que trabajan?

25 ag. 2025 - 12:49 hrs.

Parece ser una medida contraproducente, pero en medio de la alta tasa de desempleo en China, miles de jóvenes pagan para ir a una oficina y simular que trabajan, lo que se ha transformado en una tendencia creciente en ese país.

De acuerdo a un artículo publicado por la BBC en distintas ciudades han surgido empresas que ofrecen este particular servicio: acondicionar espacios para transformarlos en verdaderas oficinas para que los jóvenes simulen que pertenecen a la población ocupada.

Estos lugares ofrecen computadores, acceso a internet, salas de reuniones y salones de té. Algunos incluyen almuerzo, refrigerios y bebidas que van de 30 a 50 yuanes diarios, algo así como unos 4 a 7 dólares.

¿Por qué se ha instalado esta tendencia en China?

Según lo que consigna el artículo anteriormente citado, algunos de quienes frecuentan estos lugares, lo hacen por posiciones estratégicas Xiaowen Tang, de 23 años, alquiló una estación de trabajo durante un mes a comienzos de año para cumplir con una norma de su universidad, que exige presentar un contrato o constancia de pasantía para recibir el diploma.

Por su lado, algunos expertos ven en esto un reflejo de lo difícil que está entrar en el mercado laboral Biao Xiang, director del Instituto Max Planck de Antropología Social, explicó que "simular es un cascarón protector que los jóvenes se crean, estableciendo una cierta distancia con la sociedad y dándose un pequeño espacio" en un momento de frustración e impotencia.

Para Feiyu (seudónimo), fundador de Pretend To Work, el objetivo no es engañar, sino ofrecer "la dignidad de no ser una persona inútil".

Feiyu pone su propio ejemplo, considerando que él mismo estuvo desempleado luego de cerrar su negocio en la pandemia. "Estaba muy deprimido y era un poco autodestructivo. Quería cambiar la situación, pero no podía hacer nada", dijo.

