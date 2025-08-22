Niña de 11 años entrará a la universidad: Su padre dejó su trabajo para apoyarla en los estudios

22 ag. 2025 - 14:25 hrs.

Alisa Perales, una niña estadounidense de solo 11 años, está próxima a entrar a estudiar licenciatura en informática a la Universidad de California, en Riverside. Pese a su corta edad, en mayo pasado se graduó del Crafton Hills College de California, donde obtuvo dos títulos de grado asociado en matemáticas y ciencias generales.

Su padre, Rafael Perales, un abogado de 51 años, y quien además es padre soltero, decidió dejar su carrera profesional cuando Alisa tenía apenas un año para dedicarse por completo a su educación.

"Ella está por encima de todo"

"Los niños son lo primero. Ella está por encima de todo, incluyéndome a mí. Estoy bastante abajo en la lista de cosas importantes", relató a CNBC Rafael, quien tras dejar su empleo, logró mantener a su familia gracias al arriendo de una propiedad comercial que tiene en Yermo, California.

En ese entonces, su hijo mayor, que hoy tiene 32 años, ya no vivía en casa y trabajaba como aprendiz de gasfiter. Esta situación permitió que Rafael pudiera concentrarse por completo en los estudios de Alisa.

Pese a las dificultades económicas que le significó dejar su trabajo, el hombre estaba convencido en que dedicarse por completo a la educación de su hija "era lo correcto". En ese sentido, reconoció que "siempre tuve confianza en que encontraría la manera de salir adelante, pasara lo que pasara".

Rafael educó a Alisa en casa y también le inculcó actividades propias de una niñez, como compartir con amigos del barrio después de clases. A los dos años la niña ya sabía leer y a los ocho ingresó al college, donde se graduó este año. Ahora y con solo 11 años, ingresará a la universidad.

Entrará a la universidad con 11 años

Respecto a lo que significará entrar a la eduación superior a tan corta la edad, la niña sinceró que espera "conocer gente nueva y hacer nuevos amigos".

Cuando se gradúe de informática le gustaría trabajar en la industria tecnológica y cumplir el sueño de fundar su propia startup. Rafael quiere acompañar a su hija en todos esos planes e incluso ser el cofundador de su empresa.

Respecto a la rutina que tendrán cuando Alisa entre a la universidad, su padre la estará esperando en el campus durante sus clases. "Cuando me preguntan: ¿¿Vas a volver al trabajo?', les digo: 'Sí, quizá algún día me relaje y vuelva a tener un horario de 9 a 5’. Pero ahora no", concluyó el padre de esta niña prodigio.