Hombre intentó violar a una niña de 7 años y ahora aceptó ser castrado

22 ag. 2025 - 13:01 hrs.

Un hombre que admitió haber intentado violar a una niña de 7 años en 2023 aceptó como castigo ser castrado física y químicamente. El lunes pasado, Thomas Allen McCartney se declaró culpable del delito y como parte del acuerdo, aceptó recibir esa sanción.

"Es un crimen horrible"

Según informó People, el hombre de 37 años reconoció haber cometido el delito de intento de violación en primer grado de una niña menor de 13 años, por lo que llegó a un acuerdo con la justicia de Vernon, Luisina, Estados Unidos.

Además de la castración, cumplirá una pena de 40 años en el Departamento Correccional de Luisiana, según confirmó el fiscal de Vernon, Terry Lambright.

"Este es un crimen horrible que nunca debió haber ocurrido. Thomas McCartney es un depredador que debe ser aislado del resto de nuestra comunidad", añadió el fiscal.

La sentencia se fundamenta en una ley vigente desde el 1 de agosto de 2024, transformando así a Luisiana en el primer estado del país en permitir la castración quirúrgica para condenados por delitos sexuales contra menores, siempre que el reo acepte, detalló Infoabe.



La castración química utiliza medicación para reducir las hormonas sexuales y la libido, mientras que la física implica la extirpación de los órganos sexuales para detener por completo la producción de esas hormonas.

Tenía antecedentes

En 2023, McCartney fue sorprendido por una mujer "teniendo contacto sexual" con su hija. Tras ello, amedrentó a la madre y la menor con un arma de fuego y huyó a través de las fronteras estatales, aunque al poco tiempo fue capturado.

En ese momento, ya era un conocido delincuente sexual, pues ya había sido condenado en 2011 por intento de violación agravada, dos cargos de violación agravada contra una niña de 12 años en 2010 y un cargo de conocimiento carnal con una menor en 2006.

