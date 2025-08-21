Cinco muertos y al menos 36 heridos deja ataque terrorista con explosivos en Colombia

21 ag. 2025 - 17:20 hrs.

¿Qué pasó?

Un ataque terrorista con explosivos, al parecer instalados en vehículos, fue perpetado durante la tarde de este jueves en el frontis de una base aérea de la ciudad de Cali, en Colombia.

De manera preliminar, se ha confirmado que 5 personas fallecieron y 36 se encuentran heridas, quienes se encontraban en ese momento en los alrededores de la Escuela Militar de Aviación y Base Aeroespacial "Marco Fidel Suárez" (EMAVI).

El alcalde Alejandro Eder calificó la explosión como un "ataque narcoterrrorista" en el que se utilizó un camión cargado de explosivos.

Ataque terrorista respondería a disputas ligadas al narcotráfico

"He hablado con el comandante de la Policía de Cali y le ordené asegurar todas las entradas a la ciudad de manera inmediata. Estamos trabajando desde la alcaldía con la fuerza pública, la Policía, el Ejército, la Fuerza Aérea, para proteger nuestra ciudad y para dar con los responsables, y los vamos a capturar", agregó.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran vehículos en llamas, personas heridas en el piso y gente huyendo despavorida en medio del ruido de alarmas y gritos.

Cali es la tercera ciudad más poblada de Colombia. Sufre una embestida de guerrillas y grupos narcotraficantes que se disputan el control del ilícito negocio de la droga.

