¿Cómo lo hacen?: Investigación resuelve que perros son capaces de leer emociones humanas

20 ag. 2025 - 01:00 hrs.

¿Qué pasó?

Es probable que los dueños de perros hayan experimentado en más de una ocasión que su mascota se acerque a ellos en momentos de tristeza o que se escondan cuando perciban que su amo se siente molesto o enojado. Conductas comunes que, de acuerdo a recientes estudios, no serían casualidad.

El medio internacional The Conversation recopiló una serie de investigaciones que pretenden resolver la incógnita en torno a la comprensión de los perros sobre emociones humanas.

¿Pueden los perros entender a las personas?

Información recogida por radio ADN, basada en los mismos estudios, señala que los perros poseen regiones cerebrales capaces de procesar tanto la voz humana como su tono emocional.

Asimismo, podrían interpretar expresiones faciales e incluso llegar a sincronizar su ritmo cardíaco con el de sus amos en momentos de estrés.

La especialista en neurociencias de London South Bank University, Laura Elin Pigott, aseguró que "los perros no leen literalmente tu mente, pero responden emocionalmente a lo que proyectas".

De hecho, el contacto visual entre un perro y su amo provoca un aumento de oxitocina, conocida como la "hormona del amor", dando cuenta de que la compañía de estos animales trasciende lo físico y es también emocional.

