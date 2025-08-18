Padres pusieron insólito nombre a su bebé en Colombia: Está inspirado en ChatGPT

18 ag. 2025 - 10:27 hrs.

La inteligencia artificial se ha convertido en parte esencial del diario vivir de muchas personas, sin embargo, un caso ocurrido en el municipio de Cereté, en Colombia, superó cualquier límite visto hasta ahora.

Los padres de una niña recién nacida decidieron ponerle un nombre inspirado en ChatGPT, la conocida IA creada en 2022. Lo sorprendente es que el Registro Civil colombiano aceptó el trámite sin ningún inconveniente.

¿Qué nombre le pusieron?

La pequeña bebé recibió el nombre de Chat Yipiti Bastidas Guerra, una clara referencia a la popular inteligencia artificial, pero adaptada al idioma español. Según revelaron medios locales, la menor fue inscrita la noche del pasado viernes 15 de agosto.

El caso abrió un debate sobre la libertad de los padres al escoger nombres para sus hijos. La legislación colombiana no establece grandes restricciones, aunque la Registraduría Nacional ha aclarado que puede objetar nombres que atenten contra la dignidad de los menores.

En este caso, no se consideró que “Chat Yipiti” pudiera generar un perjuicio, lo que convirtió a la niña en la única en todo el país con ese nombre.

¿Podría usarse este nombre en Chile?

En Chile, el artículo 31 de la ley 4.808 establece que "no podrá imponerse al nacido un nombre extravagante, ridículo, impropio de personas, equívoco respecto del sexo o contrario al buen lenguaje".

Si el oficial del Registro Civil se opone a algún nombre y sus padres insisten con este, el caso será remitido a un juez de Letras, que deberá resolver.

Según datos recogidos por el sitio nombrerutyfrima, en Chile ninguna persona se llama Chat y menos Yipiti, y probablemente un nombre así sería rechazado.

Todo sobre Mundo