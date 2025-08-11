Mujer abrazó al hombre que mató a su esposo y le dijo que lo perdonaba: "Necesita sanar cosas de su pasado"

11 ag. 2025 - 18:14 hrs.

"El perdón libera el alma, elimina el miedo", dijo alguna vez Nelson Mandela, el recordado expresidente de Sudáfrica. Esa frase parece reflejar a la perfección lo que vivió Regina Johnson, una mujer que decidió perdonar y abrazar al hombre responsable de la muerte de su esposo en el condado de Cherokee, Estados Unidos.

Lo atropelló y se dio a la fuga

Joseph Tillman, de 50 años, estaba manejando bajo la influencia del óxido nitroso en el año 2024 cuando atropelló a Chuck Johnson, un adulto mayor de 78 años que conducía su bicicleta eléctrica, según WSB-TV.

En vez de prestarle ayuda, el hombre se dio a la fuga. A causa del accidente, Chuck perdió la vida y dejó a una esposa viuda y a su hija sin padre.

Le pidió perdón a la familia

Durante el juicio, Tillman se declaró culpable de tres cargos de homicidio vehicular, además de un delito grave de atropello y fuga, hacer una declaración falsa, conducir bajo los efectos del alcohol y conducción imprudente.

También entregó una emotiva declaración en la que se disculpó ante los familiares de la víctima. "Rezo para que escuchen mi corazón cuando les digo que lo siento de verdad", dijo con voz temblorosa, según la cadena de noticias de Atlanta.

Finalmente, el pasado jueves el sujeto fue sentenciado a 20 años, de los cuales los tres primeros debían ser en prisión, sin embargo, dicha pena fue suspendida con la condición de que complete un programa de rehabilitación de dos años.

Viuda perdonó y abrazó al hombre

Tras la sentencia, y aún en el tribunal, Regina Johnson se acercó al condenado, lo abrazó por varios segundos y le susurró que lo perdonaba, según publicó People. En respuesta, él le dijo "lo siento mucho, lo siento mucho" en reiteradas ocasiones.

Regina explicó que lo abrazó porque "Dios le dijo que necesitaba un abrazo de madre. Joey necesita sanar cosas de su pasado, como todos. Y esa es nuestra oración".

La situación incluso desconcertó al juez, que reconoció que "no creo haber visto nunca a la esposa de una víctima abrazar al acusado en el lugar donde mataron a alguien".

A pesar de la emotiva escena, Brittany McCarthy, la hija del fallecido, le dijo a Tillman durante el juicio que "siempre seré la hija del hombre que mataste. Seré la hija cuyo corazón destrozaste, una vida que cambiaste para siempre por tu decisión de consumir drogas mientras conducías".

