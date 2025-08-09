Es el objeto interestelar más rápido registrado: Telescopio Hubble capta la imagen más nitida del cometa 3I/ATLAS hasta la fecha

09 ag. 2025 - 20:10 hrs.

¿Qué pasó?

Un grupo de astrónomos logró tomar la imagen más nítida hasta la fecha del cometa 3I/ATLAS, un objeto que viene desde afuera de nuestro sistema solar y que fue descubierto el pasado 1 de julio. El cometa será visible hasta septiembre, cuando pasará muy cerca del sol para ser visto.

Desde que fue descubierto, el cometa ha estado siendo monitoreado por los científicos, que gracias al telescopio Hubble pudo recopilar más información sobre sus características.

El cometa interestelar más rápido jamás registrado

Gracias a las nuevas observaciones, se logró estimar que el núcleo sólido del objeto interestelar podría llegar a medir unos 5,6 kilómetros, a la espera de que próximos avistamientos puedan confirmar dichas estimaciones.

No obstante, lo más interesante fue la velocidad a la que se mueve el cometa, la cual logró ser medida con certeza por el telescopio. En concreto, se desplaza a 210.000 kilómetros por hora.

Según un comunicado emitido por la Agencia Espacial Europea (ESA), esta sería la velocidad más alta registrada por un objeto que está visitando el sistema solar: "Esta impresionante carrera es evidencia de que el cometa ha estado a la deriva por el espacio interestelar durante miles de millones de años".

"El efecto de catapulta gravitacional de las innumerables estrellas y nebulosas que pasó le añadió impulso, incrementando su velocidad. Cuanto más tiempo estuvo 3I/ATLAS en el espacio, mayor fue su velocidad", explicó la entidad.

En el mismo comunicado, la ESA señaló que el 3I/ATLAS será visible únicamente hasta septiembre, ya que en esa fecha se acercará demasiado al sol, lo que impedirá que sea visto hasta diciembre, según estiman los astrónomos.

