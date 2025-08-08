Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: En Vivo: Meganoticias Ahora

"Luna del Esturión": ¿A qué hora se podrá ver el fenómeno astronómico en Chile?

¡Buenas noticias para los amantes de la astronomía! Se espera que en las próximas horas la "Luna del Esturión" aparezca con su máximo esplendor y brille en los cielos de gran parte del planeta

Esta fase de luna recibió su nombre por la NASA, basándose en el gran pez de Estados Unidos que era pescado por los nativos bajo el resplandor de la Luna llena

Lo más visto de Nacional

¿A qué hora se podrá ver la "Luna del Esturión"? 

De acuerdo a una infografía que compartió el Gobierno de Chile, el fenómeno astronómico tendrá su peak pasadas las 3:50 horas de la madrugada de este sábado 9 de agosto

Ir a la siguiente nota

Según datos de Time and Date, a las 3:54 horas en Santiago, la Luna alcanzará una luminosidad de un 99,8%. 

Para poder apreciar de mejor forma el evento astronómico, se recomienda buscar un lugar alejado de la contaminación lumínica, sobre todo en grandes urbes.

Si se quiere apreciar con mayor exactitud los detalles, se recomienda observar la "Luna del Esturión" con binoculares o usar un telescopio

Leer más de

Notas relacionadas