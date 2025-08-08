"Luna del Esturión": ¿A qué hora se podrá ver el fenómeno astronómico en Chile?

08 ag. 2025 - 16:59 hrs.

¡Buenas noticias para los amantes de la astronomía! Se espera que en las próximas horas la "Luna del Esturión" aparezca con su máximo esplendor y brille en los cielos de gran parte del planeta.

Esta fase de luna recibió su nombre por la NASA, basándose en el gran pez de Estados Unidos que era pescado por los nativos bajo el resplandor de la Luna llena.

¿A qué hora se podrá ver la "Luna del Esturión"?

De acuerdo a una infografía que compartió el Gobierno de Chile, el fenómeno astronómico tendrá su peak pasadas las 3:50 horas de la madrugada de este sábado 9 de agosto.

Según datos de Time and Date, a las 3:54 horas en Santiago, la Luna alcanzará una luminosidad de un 99,8%.

Para poder apreciar de mejor forma el evento astronómico, se recomienda buscar un lugar alejado de la contaminación lumínica, sobre todo en grandes urbes.

Si se quiere apreciar con mayor exactitud los detalles, se recomienda observar la "Luna del Esturión" con binoculares o usar un telescopio.