Choicejacking: El método utilizado por ciberdelincuentes para robar datos del celular

Los ciberdelincuentes han puesto en jaque a los usuarios de internet en el último tiempo, puesto que actualmente cuentan con varios métodos para robar datos y obtener información privilegiada.

Uno de ellos lleva por nombre choicejacking, que es una evolución del juicejacking. Este último es conocido hace tiempo, luego de que se reportara que criminales usaban puertos de carga públicos para instalar los denominados "malware" y así apoderarse de parte de la información de sus celulares.

¿Qué es el choicejacking?

El choicejacking, en simple, es la evolución del juicejacking. Con él, los ciberdelincuentes no solo buscan robar datos importantes del celular, sino también acceder a casi todas las funciones de estos.

Según Xataka, los ataques están dirigidos a usuarios de iOS (iPhone) y Android. En el caso de este último sistema operativo, los criminales pueden tomar el control completo del móvil una vez que este haya sido conectado al puerto de carga alterado o a un cable USB.

¿Cómo evitar ser víctima de este delito?

El principal método para no caer en este delito es básico: evitar utilizar puertos de carga de lugares públicos o cables de carga de personas desconocidas.

Si deseas cargar tu teléfono fuera de tu casa, se recomienda hacerlo donde alguien de confianza o simplemente llevar un cargador portátil o batería externa.

Por el momento, las marcas de celulares han estado tomando cartas en el asunto y buscan optimizar sus dispositivos para que no sean vulnerados por estos ciberdelincuentes que están al acecho.

