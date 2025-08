"Había cerveza por todas partes": Revelan la principal hipótesis tras muerte de fan de Oasis durante concierto

06 ag. 2025 - 10:32 hrs.

El sábado pasado, Oasis realizó un concierto en Wembley, Inglaterra, que terminó en tragedia luego de que un fanático perdiera la vida en circunstancias que hasta hace poco eran desconocidas.

Según recogió The Sun, la principal hipótesis radica en un accidente que Lee Claydon, de 45 años, tuvo cuando disfrutaba del evento para el cual llevaba tiempo preparándose.

¿Cómo habría muerto el fan de Oasis?

Si bien no estuvo presente en el concurrido concierto, Clive Claydon, su padre, pudo enterarse de que su hijo cayó al resbalarse con cerveza que estaba derramada en el suelo.

"Lo único que sé es que había cerveza por todas partes, se resbaló y no sabemos el resto... No estuve allí, así que no sé qué pasó, pero todo saldrá a la luz", sostuvo.

Agregó que "no puedo entender cómo sucedió, nunca he estado en Wembley, pero se esperaría que la salud y la seguridad fueran buenas".

La hipótesis fue confirmada por asistentes

La hipótesis del padre de la víctima fue confirmada por otros asistentes, quienes presenciaron el momento en que el fan de Oasis resbaló y cayó.

"El suelo estaba resbaladizo por la cantidad de bebidas derramadas", manifestó uno de los presentes en el show.

El padre de Lee, devastado por la noticia, concluyó diciendo que "lo voy a extrañar mucho. Todos lo extrañarán".

Lee Claydon tenía una novia y un hijo. Antes de la tragedia, el fanático de Oasis se preparaba para salir de vacaciones junto a ellos durante dos semanas.

