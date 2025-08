Video muestra inundación arrasando con una aldea en India: Habría personas atrapadas

Un impactante registro dejó en evidencia una inundación arrasando con una aldea en India. El hecho ocurrió en el marco de las intensas lluvias registradas en el estado de Uttarakhand, al norte del país.

Según la BBC, las precipitaciones fueron más bien repentinas y provocaron la crecida del río Kheerganga, por lo que el agua terminó cubriendo las carreteras, que quedaron anegadas.

Uno de los sectores más afectados por las precipitaciones es el de la aldea de Dharali, que se vio sacudida por una trágica inundación. En un video se aprecia el momento exacto en que el agua y barro comienzan a bajar con fuerza desde un terreno montañoso, llevándose lo que había a su paso.

El medio británico señaló que los habitantes empezaron a gritar por sus vidas, pero que hubo gente que no tuvo la oportunidad de escapar.

BREAKING: Massive flooding in Khir Ganga in Dharali village of Uttarakhand following incessant heavy rain in the region, many feared trapped#Uttarakhand #UttarakhandRain pic.twitter.com/3j8lkxEOcH