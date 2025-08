Preparó la propuesta de matrimonio perfecta, pero unos distraídos turistas arruinaron su momento especial

03 ag. 2025 - 15:31 hrs.

¿Qué pasó?

Natali Melani y Kevin Arrieta son una pareja que en conjunto fundó Yoga Plus Miami, una comunidad enfocada en esta actividad física que anualmente realiza un soñado retiro en la isla de Santorini, Grecia, el cual tomó un especial giro durante el año pasado.

Resulta que Arrieta quiso aprovechar el viaje para pedirle matrimonio a Melani, organizando así un romántico momento que se vio truncado de la forma más hilarante posible.

Propuesta de matrimonio arruinada

Concretamente, el cofundador de Yoga Plus Miami instaló un trípode en una de las calles de Santorini, para así captar en cámara el momento exacto en el que le realizaba la romántica propuesta a su ahora prometida.

Sin embargo, justo cuando se arrodilló frente a ella, apareció una pareja de distraídos turistas que se posicionó en el encuadre de la cámara, cubriendo en su totalidad la propuesta.

Los turistas no se movieron de ahí, ya que no se dieron cuenta de que estaban frente al trípode. Mientras la mujer parecía estar buscando algo, su esposo comía alegremente una barra de chocolate, sin percatarse de que estaban interrumpiendo una propuesta matrimonial.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Natali Melani ?? YOGA | WELLNESS | RETREATS (@natali_melani)

"Puse un trípode. Quería hacer la propuesta y luego todo sucedió orgánicamente", relató Arrieta en conversación con People. "Luego miré el video y vi a los turistas. No podíamos creerlo".

"Dije que sí, me puso el anillo y él me mostró la cámara. Miramos y la pareja seguía ahí parada. Nos quedamos un poco en shock y un poco riéndonos, y dije '¿esa era la cámara?'", complementó Melani.

"Se fueron, tomamos el teléfono y vimos el video y nos congelamos. Nos quedamos ahí, viéndolo un par de veces más, riéndonos. Pero se fueron antes de que pudiéramos decirles algo, mostrarles o conectar con ellos", agregó.

De cualquier forma, Melani aseguró que no están molestos: "Honestamente, nos harán reír para siempre. No estamos molestos, no creemos que haya arruinado la propuesta, creemos que son adorables".

Si bien la situación ocurrió durante el año pasado, el video fue publicado recientemente gracias a un trend de TikTok, y desde entonces se viralizó rápidamente.

"Estamos felices de que todo el mundo se esté riendo", finalizó Arrieta.