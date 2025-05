Fue al cine a ver "Destino Final 4" por su cumpleaños y le cayó parte del techo encima: "Pensamos que era parte de la peli"

22 may. 2025 - 19:11 hrs.

¿Qué pasó?

Un inusual y peligroso hecho se reportó en la ciudad de La Plata, Argentina, luego que una joven fuera al cine con su hija y un amigo para celebrar su cumpleaños. Sin embargo, mientras estaban viendo la película parte del techo de la sala cayó encima de la mujer.

Estaba viendo "Destino Final"

Según reportó Infobae, el incidente ocurrió el lunes, cuando Fiamma Villaverde fue al Ciema Ocho a celebrar sus 29 años recién cumplidos.

Lo más visto ahora "Totalmente denigrante": Exchico "Rojo" deportado desde Estados Unidos denuncia maltrato y "persecución a los migrantes"

"La verdad es que no teníamos planeado ir al cine. Era mi cumpleaños, estábamos paseando y pasamos por el cine. Como las entradas costaban más baratas que el resto de la semana, dijimos: ‘¿Vamos?’. Entramos, compramos pochoclos (cabritas) y pasamos a la sala. La función recién había empezado", contó la mujer al citado medio.

Lo curioso es que fueron a ver "Destino Final: Lazos de Sangre", la saga de películas de terror en la que un grupo de personas están destinas a perder la vida, por lo que sufren repentinas e insólitas muertes, pese a su intento por evitarlo. Lo que Fiamma no imaginaba es que sufriría un accidente que parecía emular lo que sucede en esas películas.

Cuando llevaban cerca de 40 minutos adentro de la sala, parte del techo del cine le cayó encima. "Se escuchó un ruido fuertísimo. Al principio pensamos que era parte de la peli, porque estábamos re compenetrados; pero enseguida se me cayó un cascote encima", recordó.

"Pedí que me devolvieran el dinero de entrada"

Tras el incidente, la mujer se levantó y fue a la boletería: "Pedí que me devolvieran el dinero de entrada". Desde el cine llamaron a una ambulancia, aunque la mujer prefirió ir por su propia cuenta al hospital.

"Mientras esperaba, el encargado del cine vino a hablarme. Me preguntó: '¿Cómo querés arreglar?'. Ahí me indigné: '¿Cómo quiero arreglar qué? Les voy a hacer una denuncia. ¡Mirá si le pegaba en la cabeza a mi hija! ¡Son unos irresponsables!'", relató.

Los exámenes médicos determinaron que sufrió un traumatismo y además quedó con varios moretones. "No me pegó en la cabeza porque justo estaba un poco inclinada sobre el apoyabrazos", sinceró.

"Estoy con tratamiento psiquiátrico y medicada. Me cuesta estar en lugares donde hay muchas personas. Hacía años que no iba al cine. Fui porque era mi cumpleaños, y mirá lo que me pasó", lamentó la mujer, que ya se contactó con un abogado para hacer la denuncia.