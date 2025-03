Sanos y salvos: Llegan a la Tierra los astronautas varados nueve meses en Estación Espacial Internacional

Después de una inesperada estadía en el espacio de nueve meses, dos astronautas de la NASA finalmente regresaron a la Tierra este martes, concluyendo una accidentada y prolongada misión que captó la atención del mundo y se convirtió en asunto político en Estados Unidos.

Los estadounidenses Suni Williams y Butch Wilmore regresaron desde la Estación Espacial Internacional (EEI) y tuvieron un amerizaje suave alrededor en las costas del estado de Florida (sureste), cerca de Tallahassee.

