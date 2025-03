Presidenta de Perú en aprietos: Filtración de chats amorosos, selfies y una lujosa casa complican a Dina Boluarte

18 mar. 2025 - 17:31 hrs.

En el marco de dos investigaciones en su contra —una por presunto enriquecimiento ilícito con relojes de lujo que no declaró y otra por una cirugía de nariz, ausentándose sin dejar a un suplente en el cargo—, la Presidenta de Perú, Dina Boluarte, sufrió la filtración de sus conversaciones en WhatsApp, fotos y documentos guardados en su celular.

A simple vista, la revelación de sus asuntos personales parecería una vulneración a su privacidad. Sin embargo, son antecedentes que pueden marcar un antes y después en el desarrollo de las diligencias que lleva el Ministerio Público peruano.

Chats amorosos y selfies tras una operación

Todos los archivos fueron expuestos en un reportaje del programa Cuarto Poder. Los chats los mantuvo con una persona que tenía guardada como "JOS". El tono de la conversación hace presumir que entre ambos hay una relación amorosa, haciendo sospechar a los investigadores de un eventual beneficio indebido a favor de su contacto.

El segundo hallazgo son selfies que la mandataria se habría sacado posterior a su rinoplastia, la que intentó ocultar hasta que su exjefe de gabinete, Alberto Otárola, la mencionó por error en una declaración a fines de 2024.

Por más que lo negara, su mentira no hizo más que crecer durante la investigación. Resulta que la fiscalía peruana solicitó un informe clínico, revelándose que la autoridad se sometió a una completa intervención facial quirúrgica, básicamente para que su rostro luciera más rejuvenecido, lo que queda de manifiesto en las fotos.

La Presidencia de Perú, en su cuenta de X, aseguró que tanto los chats como las selfies de Boluarte son "imágenes generadas con inteligencia artificial (...), exhortamos a la población a no caer en noticias falsas". No obstante, hecho el análisis, herramientas que detectan el uso de IA señalan que no hay intervención.

El chat con "JOS" en WhatsApp y las selfies filtradas de Dina Boluarte (Cuarto Poder)

La supuesta compra de una casa de Estados Unidos

Uno de los hallazgos más cuestionables es la supuesta compra de una lujosa casa en Estados Unidos, realizada presuntamente a través de un tercero por parte de la Presidenta y evidenciada en un correo electrónico enviado por la corredora Comey & Shepherd en junio de 2024.

En estricto rigor, el mensaje encontrado en su celular estaba dirigido a un hombre llamado Kurt Deutschle y daba cuenta de un pago de garantía de 2.000 dólares para una vivienda (de cuatro dormitorios, cuatro baños y espaciosas áreas comunes) en el estado de Ohio.

Esta es la casa que Boluarte habría comprado en Estados Unidos (Google Maps)

Justo un mes después del mail, la propiedad aparecía en poder de Kurt tras desembolsar 439 mil dólares. La prensa peruana intentó contactarse con el hombre para determinar algún vínculo con la Mandataria, sin obtener resultados.