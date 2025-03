Madre de cuatro hijos fue asesinada a tiros en la puerta de su casa: Asesino se habría equivocado de víctima

10 mar. 2025 - 17:12 hrs.

¿Qué pasó?

Joanne Penney, de 40 años y madre de cuatro hijos, fue asesinada a tiros en la puerta de un hogar donde estaba alojando en Green Park Estate, en Talbot Green, Gales del Sur. Su muerte ha causado consternación en el vecindario, ya que las pericias apuntan a que el asesino se habría equivocado de persona al disparar.

Joanne se alojaba en un departamento utilizado como local de venta de drogas cuando un hombre, aun sin ser identificado, tocó la puerta y luego de que la mujer abriera, le propinó varios disparos que le dieron muerte.

El asesino se equivocó de objetivo

De acuerdo al Daily Mail, amigos de ella aseguran que el asesino se equivocó de mujer y quien iba a ser asesinada era la amiga de Joanne, Rebecca Morris, de 42 años. Ambas son rubias y tienen aproximadamente la misma edad.

Rebecca afirmó que “se equivocaron de persona, estoy 100% segura de ello”.

La amiga de Joanne aseguró al citado medio que “nadie querría matar a Jo, ella era una mujer encantadora con cuatro hijos que no haría daño a nadie”.

Por otro lado, Rebecca explicó: "No era su apartamento, se alojaba allí con una amiga. Yo misma solía vivir en ese apartamento".

“Ahora tengo miedo porque soy rubia, tengo más o menos la misma edad y vivo allí. He estado llorando toda la mañana, he llevado flores allí y he hecho un pequeño monumento colgante para ella”, comentó.

"Los domingos pueden ser terribles por allí"

Uno de los vecinos mencionó que todos en el vecindario cree que se trató de un error de identidad y que simplemente una persona equivocada abrió la puerta en un momento equivocado.

“Los domingos pueden ser terribles por allí. Lo llamamos una casa de crack y siempre hay problemas los domingos. Pero nunca habíamos oído hablar de que se utilizaran armas antes”, relató el vecino.