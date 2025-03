"Fue una situación muy difícil": Enfermeras salvaron a bebés recién nacidos de feroz temporal en Bahía Blanca

10 mar. 2025 - 16:56 hrs.

El temporal ocurrido hace unos días en Bahía Blanca ha dejado serios destrozos y pérdidas humanas en esa zona de la provincia de Buenos Aires, Argentina. En medio de la tragedia, han surgido casos como el de un hombre que perdió la vida intentando salvar a dos niñas que permanecen inubicables y el de unas enfermeras que rescataron a unos bebés recién nacidos de la emergencia.

Este último episodio fue protagonizado por Sonia Scardapane y Luciana Marrero, que arriesgaron su vida para salvar a los lactantes del temporal.

El relato de las enfermeras que ayudaron en el temporal

Sonia contó que la emergencia comenzó al notar que la sala del hospital donde trabajaba se empezó a inundar con la lluvia que caía con fuerza, informó TN.

En este contexto, señaló que "fue una situación muy difícil que nos encontró sin saber qué hacer. Fue todo muy rápido, nunca nos imaginamos que nos iba a pasar algo así. Y en ese momento lo primero que pensamos todas es en los bebés".

La trabajadora de la salud mencionó que "había bebés en cunitas, otros en incubadora y otros con oxígeno" y que ella, su compañera y el resto del grupo actuaron con rapidez para ayudarlos.

"Una parte fue a un sector donde estaban las mamás internadas. Entre las mamás y las enfermeras llevaban a los bebés de uno de los sectores, y a los otros dos fuimos los demás enfermeros", sostuvo.

"La prioridad siempre son los bebés"

Por otra parte, Luciana remarcó que los funcionarios trabajaron "con el corazón" y que "nos pusimos en el lugar de esa mamá que no pudo llegar hasta la neonatología".

"Si no nos saliera del corazón no podríamos hacerlo, la prioridad siempre son los bebés. Yo no sabía cómo estaba mi familia, como el resto de los que estábamos ahí", expresó.

Por último, dijo que entre todos trabajaron alrededor de 18 horas seguidas para poder salvar a los bebés, siendo más tarde todos trasladados desde el hospital, cuya sala de neonatología quedó casi destruida por la lluvia.

