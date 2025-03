Brad Sigmon se convirtió en el primer ejecutado por fusilamiento en 15 años en Estados Unidos: ¿Qué crimen cometió?

10 mar. 2025 - 14:54 hrs.

Brad Sigmon, de 67 años, se convirtió en el primer ejecutado por fusilamiento en 15 años en Estados Unidos, hecho que ocurrió el pasado 7 de marzo, en el Estado de Carolina del Sur.

Fue el propio hombre quien eligió morir fusilado, ya que le preocupaba la eficacia de las drogas administradas en la "inyección letal" y la posibilidad de que estas le causaran una muerte lenta y dolorosa. Asimismo, también descartó la silla eléctrica.

¿Por qué Brad Sigmon fue ejecutado?

De acuerdo a la prensa estadounidense, Sigmon fue declarado culpable y condenado a muerte en 2001 luego de asesinar con un bate de beisbol a los padres de su expareja.

En específico, el medio Carolina Daily Gazette informó que el hombre había estado en pareja durante tres años con una mujer llamada Rebecca Barbare, con quien vivía en un tráiler. A inicios de 2001, Barbare decidió terminar la relación que ambos mantenían y decidió mudarse con sus padres en Taylors, Carolina del Sur, hecho que dejó muy afectado a Sigmon.

Tras la ruptura, el hombre comenzó a acosar a su expareja para averiguar si ella estaba saliendo con otras personas. La noche del 26 de abril de 2001, Brad Sigmon estuvo compartiendo con un amigo, identificado como Eugene Strube, a quien le contó su intención de ir a la casa de su exnovia para "atar a sus padres" y conversar con Rebecca.

Un día después, Sigmon entró a la casa de su expareja donde encontró a sus padres, a quienes golpeó brutalmente en la zona craneal causándoles la muerte. Después, el hombre tomó un arma y esperó a que Rebecca Barbare regresara al domicilio.

Al momento de entrar a la vivienda, la mujer fue secuestrada por Sigmon en un vehículo, pero logró escapar cuando este se encontraba en movimiento. Luego de días de búsqueda, el hombre fue atrapado por la policía en Gatlinburg, Tennessee, gracias a la intervención del celular de su madre, debido a que la llamó diciéndole que estaba prófugo.

En su testimonio, Brad Sigmon reconoció que había planeado asesinar a su expareja para luego suicidarse. "Odio lo que hice", señaló el hombre, quien también dijo que "mi familia me crió para ser mejor que eso. Me criaron para hacer lo correcto. Y no fueron las drogas. No fue el alcohol. No fue (Barbare). Fui yo".

