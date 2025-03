Posible vuelco en muerte de influencer rusa días antes de casarse: La encontraron en la tina y ahora sospechan de su novio

05 mar. 2025 - 12:59 hrs.

¿Qué pasó?

Un posible vuelco es el que tomaría el caso de la tiktoker e inflkuencer rusa Victoria Lerman, quien el pasado 9 de febrero falleció trágicamente en la tina de su casa en Áchinsk, en el sur de Siberia, justo un par de días antes de la que sería su boda.

En principio, se dijo que la mujer de 32 años murió tras desmayarse en la tina a causa de las quemaduras que le generó el agua caliente que salía de la llave. Sin embargo, a casi un mes de su muerte, ahora su novio pasó a ser el principal sospechoso.

Familia sospecha del novio

De acuerdo a lo informado por el medio ruso The Voice, citado por El Mundo, la también rapera fue encontrada muerta por su novio varias horas después de su desmayo y durante largas semanas el caso se investigó como un accidente.

No obstante, ahora la familia de la mujer sospecha del novio, quien ya estuvo en prisión durante diez años, informó el citado medio.

Pese a ello, por ahora no hay pruebas contundentes contra el sujeto, pues la policía informó que "la muerte se produjo como resultado de la exposición a altas temperaturas; no se encontraron otras lesiones corporales visibles". De todas maneras, se busca determinar los últimos pasos del novio antes de la muerte, además de que se está a la espera de la autopsia.

Posible consumo de drogas

Un punto que llamó la atención de los investigadores fue que en el departamento se encontraron restos de sustancias ilegales. Al parecer, tanto Victoria como su pareja, cuyo nombre se desconoce, consumían algunos tipos de drogas.

Una amiga de la víctima comentó a The Voice que "aún queda por descubrir quién enganchó a quién a las drogas... Estudiamos juntos y después de cada clase ella consumía, así que no hay necesidad de culpar a nadie. Lo más probable es que el corazón no lo aguantara".

La joven iba a casarse el 14 de febrero y su funeral se realizó justo un día antes de eso, en una íntima ceremonia en la que no participó el novio.

Según reveló Anita Tikhonova, otra amiga de la víctima, al medio NEWS.ru: "Vika eligió su vestido de novia con mucho cuidado. Sus últimas palabras fueron: 'Anita, no te imaginas lo feliz que estoy. Lo amo tanto'.

Todo sobre Mundo