"Acá tienes tu regalo": Policía peruano atrapa a un narcotraficante gracias a su disfraz de "Capibara del Amor"

15 feb. 2025 - 07:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un agente de la Policía Nacional de Perú (PNP) logró atrapar el día viernes a un traficante de drogas gracias a un particular "camuflaje" del Día de los Enamorados. El policía en cuestión se disfrazó de un "Capibara del Amor", sin embargo, la detención que concretó fue bastante poco amorosa.

"Acá tienes tu regalo"

La particular detención ocurrió en Lurín, una localidad ubicada al sur de Lima, hasta donde llegó el Grupo Terna -que se especializa en infiltraciones- a detener al sujeto que estaba identificado como distribuidor de diferentes drogas en su barrio.

Según explicó en TV Perú el jefe del Escuadrón Verde de la PNP, el coronel Pedro Riojas, este tipo de fechas especiales es clave para realizar intervenciones utilizando diferentes disfraces.

"Cuando tocamos la puerta, nadie se imaginaba que dentro del disfraz estaba una terna, creyó que, efectivamente, le estaban llevando un regalo. Si no nos hubiéramos disfrazado de este personaje, no nos hubieran abierto la puerta y no lo hubiéramos intervenido", relató el coronel Riojas.

"Hemos buscado mimetizarnos con el personaje de capibara por ser, actualmente, un personaje popular y querido", agregó el jefe policial.

"Tenemos una sorpresa para ti. Acá tiene tu regalo", se escucha decir a una de las policías infiltradas antes del que el hombre dejara entrar al "Capibara del Amor" a su domicilio.

Pero para pesar del malhechor, la situación cambió rápidamente. En el video publicado por la PNP se puede ver cómo el capibara se puso en acción y redujo sin mayores problemas al delincuente que fue encontrado con 1.774 envoltorios de pasta básica de cocaína y 420 gramos de marihuana.

Revisa el registro de la detención

Todo sobre Sucesos