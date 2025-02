"No eres el presidente y tienes que irte": Las comentadas frases del hijo de Elon Musk a Donald Trump

14 feb. 2025 - 05:30 hrs.

¿Qué pasó?

Hace un par de días el magnate dueño de Tesla, SpaceX y la red social X (Twitter), Elon Musk, visitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca para explicar los lineamientos del Departamento de Eficiencia Gubernamental que lidera en el país norteamericano.

Sin embargo, quien se robó todo el protagonismo de la cita fue X Æ A-Xii, el hijo de cuatro años que el millonario de origen sudafricano tuvo junto a la cantante canadiense Grimes.

"No eres el presidente y tienes que irte"

Resulta que el pequeño X, como es llamado por su padre, divirtió a toda la prensa de la Casa Blanca con su inquieta personalidad y las veces que interrumpió a Musk durante su ronda de preguntas con los periodistas.

Al ver los ruidos que comenzó a hacer en un momento el pequeño visitante, el propio Donald Trump sostuvo que X era "un gran muchacho" que "tiene un gran coeficiente intelectual".

Pero para pesar del presidente estadounidense, las cámaras siguieron captando las interacciones del niño, quien en al menos dos oportunidades le lanzó unas frases que han generado revuelo en el país norteamericano.

"No eres el presidente y tienes que irte", dijo X al acercarse a Trump, quien posteriormente agregó un "Quiero que cierres la boca".

Tras el "incidente" ni Donald Trump, ni Elon Musk comentaron los hechos, pero la madre del pequeño X Æ A-Xii sostuvo en sus redes sociales que el niño no debería ser expuesto de esa manera: "Él no debería estar en público de esa forma. No había visto eso, gracias por alertarme. Pero estoy contenta de que sea educado. Suspiro".

Revisa las frases de X Æ A-Xii a Donald Trump

