Videos muestran momento exacto del nuevo accidente aéreo ocurrido en Estados Unidos: Habría seis personas a bordo

En horas de la noche de este viernes se registró un nuevo accidente aéreo en Estados Unidos, esta vez en la ciudad de Filadelfia, donde un avión pequeño se habría estrellado en una zona residencial.

Diversos medios de comunicación y testigos del siniestro captaron el momento exacto en que ocurrió el choque.

Según los primeros antecedentes, el avión, presuntamente, se estrelló muy cerca de un cruce de avenidas en la mayor ciudad de Pensilvania.

En esta línea, en los últimos minutos se han reportado incendios en varias viviendas residenciales a raíz de esta emergencia.

Según CBS News, al menos dos personas iban a bordo de esta pequeña aeronave y habría heridos en tierra, por lo que han acudido los equipos de emergencia. Sin embargo, con el paso de las horas, se ha dado a conocer que seis personas iban a bordo de la aeronave.

Por ahora, se investigan las causas que provocaron la caída del avión, mientras tanto, la zona quedó cerrada mientras trabaja la policía.

Se trata del segundo accidente aéreo de los últimos días en Estados Unidos, luego de que un avión comercial y un helicóptero chocaran en Washington, dejando una decena de fallecidos.

NEW: Dashcam video shows the moment a plane crashed near Philadelphia mall in massive explosion. pic.twitter.com/cjIecYF3cm