Justicia boliviana resuelve este martes solicitud de detención preventiva contra Evo Morales por abuso sexual

14 en. 2025 - 04:18 hrs.

¿Qué pasó?

La justicia boliviana resuelve este martes una solicitud de la fiscalía para la detención preventiva por seis meses del expresidente Evo Morales, investigado por el presunto delito de trata de una menor de edad cuando ejercía el poder en 2015.

La fiscal a cargo del caso, Sandra Gutiérrez, informó que este martes "se realizará la audiencia de medidas cautelares" contra Morales, ante un juez anticorrupción.

Gutiérrez señaló que el juez esperará la comparecencia del exmandatario, pero que si no se apersona, la autoridad puede dictar medidas restrictivas contra el político.

"El juez puede definir su rebeldía, arraigo y la medida de aprehensión", afirmó el lunes la fiscal, quien en diciembre pasado anunció que ya había solicitado los seis meses de cárcel.

Wilfredo Chávez, abogado de Morales, adelantó el lunes que el otrora jefe de Estado no asistirá a esta citación judicial, "debido a que no ha sido notificado" personalmente. Gutiérrez, no obstante, negó que se haya cometido una irregularidad en el procedimiento de notificación.

Morales, quien fue presidente entre 2006 y 2019, es acusado por el Ministerio Público por el delito de trata de una menor de edad, a raíz del presunto arreglo que habría tenido con los padres de una adolescente de 15 años.

Según la fiscalía, Morales, de 65 años de edad, y la menor, sostuvieron una relación en 2015, de la que nació una hija un año después, y que los padres consintieron a cambio de beneficios.

Sobre el líder cocalero ya pesa una orden de aprehensión por no acudir a declarar ante la fiscalía durante la investigación.

Todo sobre Mundo