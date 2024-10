Quedó grabado: Joven rusa cayó por una escalera del metro en Georgia mientras hacía un video para TikTok

01 oct. 2024 - 11:45 hrs.

¿Qué pasó?

Un trágico suceso se registró en Georgia, país de Europa, donde una joven de nacionalidad rusa murió mientras grababa un video para TikTok con una amiga en las inmediaciones de la Plaza de la Primera República, en la ciudad de Tbilisi, capital de Georgia.

Ambas jóvenes estaban grabando un registro audiovisual mientras cantaban la canción "For the Last Time", momento en que la víctima, identificada como Arina Glazunova, de 24 años, cayó de cabeza por las escaleras de la entrada de una estación de metro, lugar que no contaba con la señalización correspondiente.

Producto del impacto, que ocurrió desde una altura de casi cinco metros, la joven rusa quedó con lesiones graves en la cabeza. De acuerdo al medio local mtvari, la acompañante de Arina Glazunova llamó de inmediato a los servicios de emergencia para que su amiga fuera traslada a un centro asistencial.

Sin embargo, y pese a los esfuerzos médicos, Glazunova falleció como consecuencia de una fractura en la base del cráneo.

En el lugar del accidente se instaló un memorial para recordar a la joven rusa.

Se encontraba de vacaciones con una amiga

De acuerdo al medio ruso MSK1.RU, amigas que conocían a Arina Glazunova indicaron que era oriunda de Moscú. Se había graduado de la Academia Rusa de Economía Nacional y Administración Pública en 2022. Sobre su estadía en Georgia, señalaron que se encontraba de vacaciones con una amiga.

La joven, que acompañaba a Glazunova en el momento del fatídico accidente, fue identificada como Olga, quien señaló al medio ruso que "nos conocimos en 2019, cuando mi amiga me invitó a una función como parte de un grupo de teatro. Más tarde, ese mismo año, yo misma me convertí en miembro de este círculo y luego nos hicimos amigas".

Por último, Olga dijo que su amiga fallecida trabajaba como gerente de relaciones públicas y que también se dedicaba al cuidado de animales y participaba en obras de caridad.

🔴 | Una TikToker falleció trágicamente tras caer en la entrada de una estación de metro mientras grababa un video cantando. pic.twitter.com/5mSKhQ0rsZ — UHN PLUS (@UHN_Plus) October 1, 2024

Todo sobre Mundo