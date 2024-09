Niño británico no pudo obtener pasaporte por su nombre: Sus padres se inspiraron en Marvel y Star Wars

30 sept. 2024 - 12:32 hrs.

Insólito, pero cierto. Un niño de siete años, no pudo obtener su pasaporte por temas de derechos de autor relacionados con Disney. Y todo por su nombre: se llama Loki Skywalker.

El nombre escogido por la familia tiene un trasfondo. Y es que sus padres no solo son fanáticos de la popular saga, sino también el nacimiento de Loki Skywalker nació el 4 de mayo, conocido como "Día de Star Wars". Ese acontecimiento fue fundamental para que se decidiera homenajear a la producción, bautizando a su hijo de tal manera.

La razón del problema

Durante los primeros años de vida no hubo mayores inconvenientes, pero cuando la familia planeó un viaje a República Dominicana se encontró con un escollo no menor, pues de acuerdo señala el portal San Diego Red, el ministerio del Interior del Reino Unido rechazó inicialmente la solicitud de pasaporte de Loki.

La razón era simple:"Skywalker" está bajo los derechos de autor de Disney y la solución más simple era cambiar el nombre o bien buscar el permiso especial de la famosa empresa.

Al respecto, Christian Mowbray, el padre de Loki, entendió la situación, pero no dejó de verse sorprendido por la misma, expresando que no sabían que esto sería un problema, añadiendo que los nombres modernos están evolucionando y que no tenían la intención de sacar un provecho económico con esta situación.

En todo caso, toda esta historia tuvo un final feliz, pues después de varios trámites y conversaciones con las autoridades, la familia logró obtener el documento.

Según Mowbray, el Ministerio de Interior aceptó emitir el documento al no encontrar intención comercial detrás del nombre, lo que permitió que la familia mantuviera sus planes de viaje a la República Dominicana.